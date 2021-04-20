В больницу поступил еще один пациент, отравившийся иссык-кульским корнем

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступил еще один человек, отравившийся отваром иссык-кульского корня. Информацию 24.kg подтвердили в стационаре.

Известно, что четвертый по счету пациент поступил сегодня. Медикам он сказал, что принимал отвар самостоятельно, без назначения врача.

Ранее в БНИЦТиО в тяжелом состоянии поступила семейная пара О.К., 1950 года рождения, и С.Т., 1955 года рождения, с предварительным диагнозом «Отравление аконитом? Аритмогенный шок».

Кроме того, 20 апреля бригадой скорой медицинской помощи Бишкека в отделение реанимации Национального центра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии доставлен пациент А.Д., 1958 года рождения, с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Предварительный диагноз «Отравление неизвестным веществом».

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.