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Власть
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

В Facebook и Instagram исчез пост президента о лечении иссык-кульским корнем

В аккаунтах президента Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Напомним, 15 апреля глава государства опубликовал пост, в котором предложил заболевшим коронавирусом лечиться ядовитым растением. Он заявил, что это уникальный метод, разработанный отечественными докторами.

Затем уже министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну COVID-19 больных лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Однако сегодня публикации исчезли. Вероятно, модераторы соцсетей удалили резонансные посты, поскольку Facebook запрещает публично призывать лечиться препаратами, не прошедшими клинические испытания. Возможно, посты убрал и сам Садыр Жапаров. В пресс-службе президента пока никаких комментариев по этому поводу не дают.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190657/
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