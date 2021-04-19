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Власть
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Лечение иссык-кульским корнем глава Минздрава отменять не будет

Лечение аконитом коронавирусных больных продолжается, отменять его не будут. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, результаты очень хорошие.

«Никаких отравлений и побочных эффектов. Потому что дозу мы сами подбираем. И давайте не будем называть его иссык-кульским корнем, или уу коргошун. Международное название — аконит. Во всем мире его раньше применяли при онкологических заболеваниях, кожных, туберкулезе и других. Я вчера разговаривал со многими научными работниками России. Они тоже удивляются: «Во всем мире ищут лечение от COVID-19, а если вы получаете хорошие результаты, почему такой резонанс». Мы сейчас клинические испытания сделаем и доложим», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190571/
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