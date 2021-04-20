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Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке

В Бишкеке зафиксирован первый реальный случай отравления настойкой иссык-кульского корня. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. Отмечается, что пострадавшего в больницу доставила скорая помощь. В Центре экстренной медицины столицы, куда редакция обратилась за комментариями, подтвердили этот факт.

«Да, действительно, к нам сегодня рано утром примерно в 5.00 поступил вызов к мужчине в возрасте 63 лет.

Пациент в крайне тяжелом состоянии с нарушением ритма сердца был госпитализирован в Национальный центр кардиологии и терапии. И только при госпитализации была получена информация, что он, с его слов, принимал настойку иссык-кульского корня.

Мы не знаем происхождения настойки и цели, с которой он ее принимал. Не знаем, прописал ли ему ее кто-то. Пострадавшему с нашей стороны была оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщили на станции.

Отметим, 16 апреля в социальных сетях появилась информация, что жителю столичного микрорайона № 10 стало плохо после приема разрекламированного министром здравоохранения раствора иссык-кульского корня. Об этом на своей странице в Facebook написала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой базисной и клинической фармакологии КРСУ Аида Зурдинова. Позже эта информация не подтвердилась.

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Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Вчера также стало известно, что депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190826/
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