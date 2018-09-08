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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (159)

Всемирные игры кочевников. Самые яркие моменты

Фото 24.kg. Этногородок в урочище Кырчын

III Всемирные игры кочевников завершаются, сегодня пройдет церемония закрытия. В ней планируется участие музыкальных групп из разных стран.

24.kg решило вспомнить самые яркие моменты Игр.

Пожалуй, наиболее зрелищным стало открытие ВИК. Зрители увидели красочную театрализованную постановку «Зарождение мира». Она была поделена на этапы: зарождение жизни и человека, появление кочевой цивилизации.

Однако далеко не всем был понятен замысел режиссеров. Сидящие на трибунах фантазировали, теряясь в догадках. Телезрителям на выручку пришли комментаторы.

Открытие Игр кочевников посетили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Татарстана (РФ) Рустам Миннинханов, наследный принц Фуджейра (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие высокие гости.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приняли участие и в торжественной церемонии открытия этногородка в урочище Кырчын. Она началась с театрализованного представления «Золотой век кочевников», рассказывающего об истории и национальных традициях кыргызов.

Также в Кырчыне побывали первые леди Кыргызстана и Турции. По данным ГУОБДД, в этот день в Кырчын заехало более 30 тысяч автомобилей.

В Кырчыне, помимо культурной программы, была и спортивная. На специально отведенной территории сражались лучники, игроки в ордо. Но особый интерес у зрителей, среди которых было много иностранных гостей, вызывали охотничьи игры салбуурун.

По словам председателя Федерации салбуурун Алмазбека Акунова, игра подразумевает комплекс мероприятий — охоту с ловчими птицами, стрельбу из лука и охоту с собакой (тайганом).

В спортивной части ВИК не обошлось без скандалов. Главным из которых стала неявка на матч с командой Красноярского края сборной Казахстана по кок-бору. Сначала появилась информация, что команде не предоставили лошадей, потом прозвучали претензии, что в российских сборных играют кыргызстанцы и, наконец, что правила матчей якобы не соответствуют международным стандартам. После переговоров казахстанцы все-таки решили выступить и сенсационно проиграли в полуфинале команде из Узбекистана, став в итоге бронзовыми призерами Игр. «Золото» — у команды Кыргызстана.

В программе Всемирных игр кочевников впервые появилось сумо. Некоторые со скепсисом восприняли его включение в программу III Всемирных игр кочевников. И зря. Оно идеально вписалось в нее. Спортсмен из Кыргызстана не смог стать победителем. У него пятое место.

В спортивной программе ВИК — соревнования по 37 видам спорта, в том числе и великой борьбе кочевников. Имя победителя занесут в специальную книгу победителей.

Но вернемся в этногородок «Кырчын». Здесь тоже проходили состязания, но не столько спортивные, сколько культурные. Соревновались, например, на скорость установки юрты и в искусстве сказительства — айтыш, в плетении камчи и конкурсе национальных нарядов.

Гости этногородка также могли приобрести сувениры, посетить любую юрту, увидеть, как жили кыргызы-кочевники. Интерес вызывало и ордо зарубежных стран, особенно много посетителей было на «американском джайлоо» и в павильонах ОАЭ.
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