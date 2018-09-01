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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (102)

Имена победителей Игр кочевников будут внесены в особую книгу

Фото секретариата ВИК. Борьба на поясах Алыш

Нововведением III Всемирных игр кочевников станут Великая борьба кочевников и Книга победителей ВИК. О них 24.kg рассказал специалист секретариата Игр Белек Усенбеков.

Спортивная программа Всемирных игр кочевников делится на две части: спортивную — соревнования по 37 видам спорта, в том числе в Великой борьбе кочевников, и показательную.

«В последней страны-участницы смогут презентовать свои игры, обычаи и традиции спортивного характера всему миру и внести тем самым вклад в сохранение кочевой культуры. Одна из целей проведения Всемирных игр кочевников — возрождение, развитие и сохранение национальной культуры и традиционных видов спорта», — сказал он.

Когда победитель только один

Великая борьба кочевников — это свободная объединенная поясная борьба.

Борьба на поясах — один из древнейших видов борьбы, свойственный многим кочевым народам.

Описания борцовских состязаний встречаются в древних книгах и эпосах многих народов мира. Благодаря простоте восприятия и зрелищности борьба на поясах сохранилась в первозданном виде до наших дней в традиционной культуре этносов и народов мира.

Всемирная борьба кочевников имеет единые собирательные правила из всех национальных видов — за основу взяты кыргыз куреш и на поясах — алыш.

Перед нами стояла задача создать такой вид, в котором правила были бы максимально понятны и зрителям, которые не являются специалистами, и спортсменам.

Белек Усенбеков

Для победы необходимо выполнить бросок противника на землю — любой бросок, не обязательно на спину, и это уже победа.

За победу на ВИК сразятся победители национальных видов борьбы в своих странах, представители Японии, России, Ирана, Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и других. Всего их в программе Игр заявлено 13. Кыргызстан выставляет два вида.

секретариата ВИК
Фото секретариата ВИК. Борьба кыргыз куреш

«В каждом виде борьбы разное количество весовых категорий, но когда подобные игры проводились в древности, весов не было. Выходили бороться и стар, и млад. Сейчас это называется абсолютной весовой категорией, где не учитывают вес. Мы стараемся сохранить такой исторический формат, поэтому в Великой борьбе кочевников примут участие победители в абсолютной весовой категории этих 13 видов спорта. Исторически  второе или третье места не определялись, был только победитель. И на ВИК победитель будет только один, а все остальные будут равными», — рассказал он.

Это борьба пройдет среди самых сильных. Именно поэтому она называется Великой борьбой кочевников.

Летопись игр кочевников

Победитель в этих состязаниях объявляется Великим борцом, его имя вписывается золотыми буквами в стилизованную книгу Великих победителей Всемирных игр кочевников.

«Мы хотели создать какой-то отличительный символ Игр. Много консультировались с экспертами в области истории и пришли к решению учредить большую книгу. Она будет кожаной, выполнена по особому дизайну. Снаружи будет располагаться логотип Игр, возможно, будут вставки из золота и серебра, чтобы подчеркнуть ее ценность», — сказал Белек Усенбеков.

В книгу планируют занести все результаты, а также информацию о проведении Игр. Возможно, будут внесены данные о победителях и участниках Первых и Вторых игр.

«Мы запишем имена самых великих чемпионов, самых быстрых, самых ловких, самых метких, самых умных, чтобы они навечно сохранились в истории», — отметил он.

Думаем, что книга будет передаваться в виде особого ритуала от игр к играм.

Белек Усенбеков

По его словам, после завершения Игр Книгу победителей планируют разместить в музее, а также демонстрировать на выставках и иностранным делегациям.

Эскизы книги в секретариате пока держат в секрете, отмечая, что хотят сделать сюрприз непосредственно на самих Играх.
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