ВИК-2018. Казахстанцы сенсационно проиграли в полуфинале турнира по кок-бору

Сборная Казахстана проиграла в полуфинале турнира по кок-бору на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

На ВИК завершился второй поединок 1/2 финала, в котором казахстанцы встречались с узбекистанцами. Он получился неожиданно упорным. Сборная Узбекистана преподнесла главную сенсацию ВИК, победив со счетом 5:4.

Ранее первым финалистом стала сборная КР, разгромившая команду из Москвы.

Финал пройдет 7 сентября на ипподроме Чолпон-Аты. Начало в 18.00. Перед этим сборные Казахстана и Москвы сразятся за «бронзу».