Открытие III Всемирных игр кочевников. Текстовая трансляция

На Иссык-Куле сегодня пройдет торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников. Авторы дали ей название «Древо жизни».

24.kg ведет текстовую трансляцию открытия. Информация обновляется.

19.55. Артисты занимают места на сцене для начала театрализованного представления открытия III Всемирных игр кочевников.

Фото 24.kg. Главная сцена ипподрома в городе Чолпон-Ате Большая часть ипподрома заполнилась. Очень много сотрудников милиции — в связи с визитом высоких гостей приняты беспрецедентные меры безопасности. Звучит национальная музыка.

19.35. В конце церемонии открытия состоится парад участников ВИК. В этом году вместе со спортивными делегациями пройдут и представители творческих коллективов, а также выдающиеся спортивные деятели Кыргызстана прошлого и современности. Среди них олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев, призеры Олимпийских игр Канатбек Бегалиев и Руслан Тюменбаев, чемпионка Азиатских игр-2018 Дарья Маслова, призеры Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Иззат Артыков и другие.

19.22. Ипподром заполнился примерно на треть. Зрители продолжают пребывать. Уже пришедших развлекают рекламными роликами на мониторах. Мониторов много. Стоят перед трибунами и висят под крышей.





На ипподром в городе Чолпон-Ате активно прибывают зрители. На ВИК в этом году приехало рекордное число журналистов: более 500 из 50 стран. В их числе ряд ведущих СМИ ближнего и дальнего зарубежья.