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Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

ВИК-2018. Казахстанцы все же сыграют на турнире по кок-бору

Сборная Казахстана по кок-бору все же сыграет на III Всемирных играх кочевников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

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В матче первого тура, намеченном на 3 сентября, казахстанцы должны были встретиться с представителями Красноярска. Однако поединок не состоялся. По данным казахстанских СМИ, сборная их страны приехала на Игры и прошла мандатную комиссию, но потом решила сняться с турнира. Мотивировала она это тем, что правила матчей якобы не соответствуют международным стандартам, и тем, что казахстанской сборной «вовремя не предоставили лошадей». Еще одно замечание касалось того, что за сборные других стран на ВИК якобы выступают представители Кыргызстана.

«Две федерации встретились, обговорили все детали. Команда Казахстана выступит на турнире. Вчера она не провела матч первого тура по техническим причинам. Проведет его завтра. Далее будет играть, согласно прошедшей ранее жеребьевке», — отметили в пресс-службе ГАМФКиС.

Отметим, сборные КР и Казахстана — сильнейшие в этом виде спорта в мире и главные претенденты на участие в финале ВИК. Их противостояния всегда сопровождает бескомпромиссная борьба.

Напомним, III ВИК проходят 2-8 сентября в Иссык-Кульской области. На церемонии открытия среди почетных гостей был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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