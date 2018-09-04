ВИК-2018. Казахстанцы все же сыграют на турнире по кок-бору

Сборная Казахстана по кок-бору все же сыграет на III Всемирных играх кочевников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
«Две федерации встретились, обговорили все детали. Команда Казахстана выступит на турнире. Вчера она не провела матч первого тура по техническим причинам. Проведет его завтра. Далее будет играть, согласно прошедшей ранее жеребьевке», — отметили в пресс-службе ГАМФКиС.
Отметим, сборные КР и Казахстана — сильнейшие в этом виде спорта в мире и главные претенденты на участие в финале ВИК. Их противостояния всегда сопровождает бескомпромиссная борьба.
Напомним, III ВИК проходят 2-8 сентября в Иссык-Кульской области. На церемонии открытия среди почетных гостей был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.