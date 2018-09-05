ВИК-2018. Кто быстрее соберет юрту, станет известно на состязаниях в Кырчыне

Сегодня, 5 сентября, на территории этногородка «Кырчын» пройдут соревнования по сборке юрты. Пока состязания не начались, но команды тренируются, оттачивая слаженность движений.

«Это самая маленькая юрта из 75 улуков (жердей купола). У всех команд они одинаковые, чтобы потом не было вопросов к победителям», — рассказал участник команды из Майлуу-Суу, председатель местного спорткомитета Мирланбек Тургунбаев.

Признается, что ему, городскому жителю, сначала было сложно. Чтобы собрать юрту в первый раз, потребовалось чуть ли не два часа. В прошлый раз его команда собрала юрту за 10 минут 15 секунд.

«Хотелось бы победить, но как получится. Нам не ставят ограничение по времени, но знаете, это же соревнование, бывает, что и чемпионы проигрывают. Не получится выставить уровень каркаса, и все, улуки будут падать», — признается он.

Мирланбек Тургунбаев говорит, что в сборке юрты большое значение имеют философия и традиции. Каждый узелок может рассказать, например, мужская это часть или женская.

Участник команды из Оша Искендер Кемелов отметил, что в каждом регионе свои правила установки юрты.

«Здесь мы будем все одинаковые собирать. Они не отличаются от тех, что мы ставим в Ошской области. Мы в среднем ставим за 9-10 минут», — сказал он.

Говорит, самое сложное — это поставить каркас.

Соревнование пройдет среди 18 команд. Судьи будут оценивать и скорость сборки, и качество, и внешний вид.