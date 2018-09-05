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Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

ВИК-2018. Богатыри весом под 200 килограммов сразились на турнире по сумо

Фото 24.kg. Эпизод турнира по сумо на III Всемирных играх кочевников

Сумо — древнее единоборство японцев. Некоторые со скепсисом восприняли его включение в программу III Всемирных игр кочевников. И зря. Оно идеально вписалось в нее. Сегодня медали нашли своих обладателей.

Турнир проводился в абсолютной весовой категории. Звание сильнейшего оспорили 20 спортсменов из 20 стран.

24.kg
Фото 24.kg. Часть участников турнира по сумо на III Всемирных играх кочевников

Правила сумо довольно просты. Для победы достаточно бросить соперника на землю либо вытолкнуть за пределы площадки. Поэтому множество схваток завершаются в первые секунды после начала.

Кыргызстанец Алмаз Эргешов быстро покорил сердца болельщиков. Таких суровых с виду и фактурных участников, как он, пожалуй, больше не было. Его вес — 190 килограммов.

«Уровень соперников очень высок. Среди них чемпион мира, несколько призеров ЧМ. Но я нацелен на победу», — сказал он 24.kg.

Однако в итоговом протоколе наш спортсмен стал пятым. Противники попались действительно мощные.

Даже двукратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы Стилиан Георгиев (США) остался без медали. Правда, эти титулы он завоевал в весовой категории 85 килограммов. Среди участников ВИК были ребята в 2,5 раза тяжелее него. Но некоторых поджарый Георгиев все же поборол.

«В Америке есть федерация, развивающая кыргызские национальные единоборства. От ее главы узнал о III ВИК, — сказал 24.kg Стилиан Георгиев. — Впечатления от соревнований хорошие. В плане организации были некоторые шероховатости, но в целом все нормально. Кыргызстан понравился: красивая природа, хороший климат. Единственное, еда непривычная. В первый день у меня были проблемы с желудком. Не исключаю, что в будущем вновь приеду сюда на крупные состязания».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира по сумо на III Всемирных играх кочевников

В финале встретились спортсмены из России: Айдын Монгуш победил Мергена Монгуса. Третье место в итоговом протоколе разделили Ийсуки Суайсаки (Япония) и Сайын-Белек Тылеш (РФ).

«Результатом довольны: привезли трех спортсменов (среди которых чемпионы Европы и призеры ЧМ), и все попали на пьедестал, — сообщил 24.kg тренер российских сумоистов Кандемир Куулар. — Здесь мы впервые. Приехали по приглашению местных сумоистов, с которыми познакомились на чемпионате мира. Кыргызский народ очень гостеприимный. Соревнования понравились. Постараемся приехать еще».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира по сумо на III Всемирных играх кочевников

О подготовке наших сумоистов к ВИК и развитии этого зрелищного боевого искусства в КР можно прочитать здесь.
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