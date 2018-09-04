Всемирные игры кочевников. Возрождение охотничьих игр салбуурун

В ущелье Кырчын в рамках III Всемирных игр кочевников прошли соревнования по салбуурун (охотничьи игры). За победу боролись представители более 10 стран мира.
Президент Федерации салбуурун Алмазбек Акунов рассказал, что охотничьи игры зародились во времена Манаса. О соревнованиях говорится и в одноименном эпосе.
Глава федерации считает,что кыргызы отдалились от традиций, салбуурун же помогает их возродить вновь. «Спортивные игры в ущелье Кырчын для того и проводят, чтобы молодые люди понимали, что такое салбуурун. Сегодня мы показываем, как человек должен жить с животными», — отметил Алмазбек Акунов.
«Родители моей собаки участвовали в первых Играх и заняли третье место в салбуурун. Уход за такой собакой особый, ее нужно постоянно прививать, кормить мясом, что попало она не ест. Еду варим из муки второго сорта, добавляем в нее жир», — рассказал Майрамбек Жакыпов.
Щенков кыргызского тайгана стараются не отдавать в плохие руки, ведь собака не только дорогая, но и редкая.
Сотрудник полка спецназначения «Шумкар» Роза Сатканкулова тоже участвует в салбууруне. Капитан милиции соревнуется в стрельбе из лука.
По мнению женщины, на занятие спортом всегда можно найти время, даже работая милиционером.
Охотничий сезон, по его словам, начинается с ноября. Охотник сажает птицу на специальную жердочку, которая установлена на седле.
«Лучше всего охотятся самки, поскольку они кормилицы. Они могут поймать не только лису, но и волка. За двое суток до охоты птицу не кормят. На зайцев Шамбак не охотится, в основном на лис. Эти птицы едят только свежее мясо», — рассказал Чынгыз Дыйканов.