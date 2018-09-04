Всемирные игры кочевников. Возрождение охотничьих игр салбуурун

В ущелье Кырчын в рамках III Всемирных игр кочевников прошли соревнования по салбуурун (охотничьи игры). За победу боролись представители более 10 стран мира.

Президент Федерации салбуурун Алмазбек Акунов рассказал, что охотничьи игры зародились во времена Манаса. О соревнованиях говорится и в одноименном эпосе.

«Когда мы только начали возрождать салбуурун, обществу было сложно объяснить, что это такое. Игра подразумевает комплекс мероприятий — охоту с ловчими птицами, стрельбу из лука и охоту с собакой (тайганом). В советские времена об игре забыли и охотились с огнестрельным оружием. С 2006 года мы решили возродить этот вид спорта, создав федерацию. Сейчас он вышел на международный уровень», — рассказал Алмазбек Акунов.

Глава федерации считает,что кыргызы отдалились от традиций, салбуурун же помогает их возродить вновь. «Спортивные игры в ущелье Кырчын для того и проводят, чтобы молодые люди понимали, что такое салбуурун. Сегодня мы показываем, как человек должен жить с животными», — отметил Алмазбек Акунов.

Житель Ат-Башинского района Нарынской области Майрамбек Жакыпов приехал на Игры кочевников со своим тайганом. Охотничья собака, по его словам, требует особого ухода.

«Родители моей собаки участвовали в первых Играх и заняли третье место в салбуурун. Уход за такой собакой особый, ее нужно постоянно прививать, кормить мясом, что попало она не ест. Еду варим из муки второго сорта, добавляем в нее жир», — рассказал Майрамбек Жакыпов.

Щенков кыргызского тайгана стараются не отдавать в плохие руки, ведь собака не только дорогая, но и редкая.

«Собака этой породы бесценна. Поэтому в нашем селе щенков отдают не просто знакомым, а тем, кто сможет содержать животное. Есть люди, которым отдашь собаку, а они ее губят», — говорит Майрамбек Жакыпов.

Сотрудник полка спецназначения «Шумкар» Роза Сатканкулова тоже участвует в салбууруне. Капитан милиции соревнуется в стрельбе из лука.

«Стрельба из лука — очень дорогой вид спорта. Стоимость лука — от $300, а одна стрела — около $5. Во время тренировки стрелы ломаются, поэтому не каждый может себе позволить это удовольствие. Я заказываю снаряжение у мастера, который живет на Украине», — рассказала Роза Сатканкулова.

По мнению женщины, на занятие спортом всегда можно найти время, даже работая милиционером.

Горный орел по кличке Шамбак за три года своей жизни успел поймать уже восемь лис. Его хозяин Чынгыз Дыйканов рассказал, что птица привыкла к нему за полтора месяца. «Когда я поймал орла, ему был один год. Возраст может определить знающий человек по оперению. Сейчас Шамбак весит шесть килограммов. К охоте птицу готовят около месяца. Весной и летом мы специально откармливаем его, чтобы он обновил оперение», — говорит охотник.

Охотничий сезон, по его словам, начинается с ноября. Охотник сажает птицу на специальную жердочку, которая установлена на седле.

«Лучше всего охотятся самки, поскольку они кормилицы. Они могут поймать не только лису, но и волка. За двое суток до охоты птицу не кормят. На зайцев Шамбак не охотится, в основном на лис. Эти птицы едят только свежее мясо», — рассказал Чынгыз Дыйканов.