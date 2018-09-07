ВИК-2018. Кыргызстан разгромил Узбекистан и стал чемпионом по кок-бору

Сборная Кыргызстана по кок-бору стала чемпионом III Всемирных игр кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

Фото 24.kg. Эпизод финального матча турнира по кок-бору на III ВИК

Финальный поединок прошел сегодня на ипподроме Чолпон-Аты. Кыргызстанцам противостояли узбекистанцы. Главной интригой было, с каким счетом отечественная сборная разгромит гостей.

С самого начала наша команда завладела преимуществом и после первого периода вела со счетом 12:0. Второй период закончился со счетом 21:5 в ее пользу. В заключительном отрезке игры кыргызстанцы продолжили атаковать и забили еще массу голов. Итог – 32:9 в пользу сборной КР. Это ее новый рекорд результативности и третья подряд победа на ВИК (после Игр 2014 и 2016 годов). Одним из лучших на поле был Манас Ниязов.

Это не тот финал, какой перед началом турнира предсказывали многие болельщики и специалисты. Наряду с местной сборной фаворитом турнира была команда Казахстана. Однако накануне она неожиданно проиграла Узбекистану. В итоговом протоколе казахстанцы заняли третье место.