Всемирные игры кочевников. В ущелье Кырчын открылся этногородок

В ущелье Кырчын в рамках III Всемирных игр кочевников открылся этногородок. В нем установлено больше 800 юрт.

На центральной площадке на подиуме расположили самую большую юрту Хан-Ордо, рядом с которой - гостевые юрты, две смотровые башни, флагштоки.

В этногородке организованы две зоны - «Ордо» зарубежных гостей и «Ордо» областей Кыргызстана.

Кроме того, по данным секретариата ВИК, в ущелье установлены юрты для ремесленников и общественных объединений.

В открытии этногородка принял участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также другие высокопоставленные гости.

На церемонии открытия зрителям показали театрализованное представление «Золотой век».