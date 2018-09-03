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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (113)

Всемирные игры кочевников. В ущелье Кырчын открылся этногородок

Фото 24.kg. ВИК. Этногородок в ущелье Кырчын

В ущелье Кырчын в рамках III Всемирных игр кочевников открылся этногородок. В нем установлено больше 800 юрт.

На центральной площадке на подиуме расположили самую большую юрту Хан-Ордо, рядом с которой - гостевые юрты, две смотровые башни, флагштоки.

В этногородке организованы две зоны - «Ордо» зарубежных гостей и «Ордо» областей Кыргызстана.

Кроме того, по данным секретариата ВИК, в ущелье установлены юрты для ремесленников и общественных объединений.

В открытии этногородка принял участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также другие высокопоставленные гости.

На церемонии открытия зрителям показали театрализованное представление «Золотой век».
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