Национализация и конфискация: какие объекты и от кого получило государство

27 августа пресс-центр ГКНБ сообщил об очередном объекте имущества, возвращенном государству — завод «Кум-Шагыл» и карьер в Бишкеке. Стоимость стратегического объекта оценивается почти в два миллиарда сомов.

В ведомстве заявили, что промышленный комплекс в 2004 году приватизировали незаконно. За 20 лет он приносил значительные доходы, но государство ничего не получало. Основного фигуранта объявили в международный розыск.

Скандал вокруг завода длился больше полугода. Рабочие обращались к главе государства Садыру Жапарову и председателю спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации. Они назвали происходящее «рейдерским захватом».

Редакция 24.kg собрала список крупных объектов, которые возвращены государству, включая национализированные или конфискованные за последний год.

Как экс-депутат лишился участка

Фото ГКНБ. На этом участке власти планируют построить город «Кемин-сити»

Спецслужбы забрали у бывшего депутата парламента Нурлана Макеева (он скончался в июне 2018 года. — Прим. редакции) незаконно приватизированные 353,3 гектара земли промышленного назначения. Участок находится в Кеминском районе.

Как позже прокомментировал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов, на изъятой земле построят ипотечные дома. Жилые комплексы будут состоять из 9 этажей. Местности дали название «Кемин-сити». Ожидается, что квартиры получат более 100 тысяч семей. Строительство планируют начать в марте-апреле 2025 года.

Автовокзалы

Бизнесмены также добровольно передали государству автовокзал в Токмаке. В ГКНБ заявили, что этот объект частники приватизировали 27 лет назад. Госдоля составляла 30 процентов. Однако какие-либо дивиденды от работы автовокзала государству не поступали. Рыночная стоимость изъятого — более 117 миллионов сомов.

Автовокзал города Балыкчи тоже забрали у частников. Его рыночная стоимость 85 миллионов 501 тысяча сомов.

Рынки

Национализация рынков в 2024-м началась с. Он принадлежал близким бывшего вице-премьер министра Аскара Шадиева. В январе контрольный пакет акций64,38 процента — перешел в госсобственность. Оставшаяся часть оформлена на супругу Аскара Шадиева — Асель Шадиеву. С 2020 года она находится в международном розыске по линии Интерпола.

В марте в Узгенском районе Ошской области вернули государству базар с территорией в 5 гектаров. Рыночная стоимость объекта — 470 миллионов сомов.

В мае в Караколе рынок «Ак-Тилек» стоимостью 700 миллионов сомов передали на баланс Госагентства по управлению государственным имуществом.

В августе государству вернули рынок строительных материалов «Евразия», который находится в Бишкеке. По версии следствия, которое ведет ГКНБ, объект был незаконно приватизирован.

Участок площадью 2,2 гектара, находившийся на балансе Министерства сельского и водного хозяйства, оказался в частных руках — у кооператива «Шар-Чебер».

Отмечается, что предприятие аффилировано с отдельными работниками Минсельхоза.

В начале года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что Кара-Суйский рынок, крупнейший в Ошской области, полностью перейдет в собственность государства и на его месте построят торговые центры.

Некоторые сотрудники и владельцы торговых точек начали говорить, что происходящее — это «рейдерский захват». Но сами владельцы Кара-Суйского рынка не любят вспоминать и никогда не рассказывают историю своего бизнес-успеха, или о том, как крупнейшая торговая площадь региона стала их собственностью.

Что получило государство от Кольбаевых

Одной из самых громких стала конфискация имущества ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. ГКНБ оценил его активы в $1 миллиард. Они находятся под арестом:

— более 850 единиц недвижимости: особняки, коттеджи, элитные клубные дома, квартиры в строящихся объектах, центры отдыха, пансионаты, рестораны, земельные участки, конюшни, охотничьи угодья;

— более 60 дорогостоящих автомашин класса люкс, в том числе бронированные;

— драгоценности, в том числе золотая корона вора в законе стоимостью около $500 тысяч.

Есть еще много чего из закромов лидера ОПГ, настолько много, что силовики до сих пор информируют об обнаружении того или иного объекта.

В частности, речь идет о 700 квартирах, центре отдыха «Каганат» в Чолпон-Ате, этнокультурном спортивно-оздоровительном комплексе «Барс», центре отдыха «Ак-Марал», незавершенном объекте «Каганат Резорт», кафе «Барашек», строящемся комплексе «Олокон» в Бишкеке, баре «Блондер» в столице и Чолпон-Ате, кофейне MOQA, коттеджном городке «Салкын-Тор» в селе Байтик, бетонном заводе в Чолпон-Ате, магазине «Народный» в Бостери, охотничьем клубе «Булат-М», конюшне, заводе «Кристалл» в Таш-Кумыре, доме в Дубае...

Помимо всего, у матери и гражданской супруги убитого кримавторитета через суд конфисковано 18 объектов. Общая сумма конфискованного имущества — 2 миллиарда 140 миллионов 800 тысяч сомов.

Чего лишился «Раим-миллион»?

По расчетам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, государство намерено забрать у признанного виновным в коррупции экс-таможенника Райымбека Матраимова имущество на $200 миллионов. Пока переданы объекты на сумму $34 миллиона 810 тысяч.

Среди них числятся:

— пять этажей жилого комплекса «Бай Таш Tower»;

— коммерческое помещение в стройкомпании «Ихлас» в Оше;

— место таможенного оформления «БИМИ Ош Сервис» в Кара-Суу;

— место таможенного оформления «Юни Лаб» в Ысык-Ате;

— спортивный клуб Erem в Бишкеке;

— торговый центр «Эльдорадо»;

— офисное помещение (Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина), примерная стоимость — $2,5 миллиона;

— нежилое коммерческое помещение IMPERIAL стройкомпании «Имарат Стиль» (Ош, проспект Масалиева), примерная стоимость $2,1 миллиона.

Райымбек Матраимов был задержан в марте и до сих пор находится в СИЗО. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям 169 (незаконное лишение свободы) и 222 (легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР.

Заводы «Аю»

Государству достались и два водочных завода — «Аю» и ЗАО «Токмок буллс», принадлежавшие алкомагнату Шаршенбеку Абдыкеримову.

Президент Садыр Жапаров в своем интервью заявлял, что спиртзавод «Аю» национализируют. По его словам, компания скрывала налоги и занималась контрабандой спирта.

Владелец холдинга «Аю» Шаршенбек Абдыкеримов заочно арестован.

Capital Bank

Недавно Capital Bank, где доля акций принадлежит детям покойного экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова, передан Государственному агентству по управлению государственным имуществом. Национализация сопровождалась задержанием и арестом двух дочерей Чыныбека Турсунбекова.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в 2010 году осуществлен рейдерский захват «Акылинвестбанка», имеющего отношение к сыну беглого президента Максиму Бакиеву. Чыныбай Турсунбеков переименовал его в Capital Bank и зарегистрировал на свою жену Нуржан Тентимишову.

Камчыбек Ташиев пояснил, что есть планы продать банк, а вырученные деньги направить на строительство жилья Госипотечной компании.

«Аврора Грин»

Спустя 14 лет в многолетнем споре вокруг комплекса «Аврора Грин» поставлена точка. Он теперь тоже принадлежит государству: 31 коттедж и два здания комплекса переданы санаторию «Аврора».

Оздоровительно-туристический комплекс национализирован декретом временного правительства от 19 июля 2010 года. Строительство велось ОсОО «ОККВ» в рамках реализации инвестиционного конкурса, проведенного еще в 2008 году управделами президента.

Инвесторы просили власти дать возможность достроить комплекс и продать объект по себестоимости, чтобы не обанкротиться. Тем не менее Фонд по управлению госимуществом выставил комплекс на аукцион со стартовой ценой 12 миллионов 875 тысяч сомов. Однако желающих купить его не нашлось.

Больше десяти лет дольщики пытались вернуть свою собственность. Годы переписок с государственными ведомствами и судебных разбирательств результата не принесли.

Таможенный терминал

Таможенный терминал в селе Жоош Кара-Суйского района Ошской области, принадлежащий ОсОО «Мегакомпани», вместе с участками также перешел государству. В ГКНБ отмечали, что ранее им владела бывший депутат Жогорку Кенеша Токтобубу Оргалча.

«Установлено, что терминал построен в водоохранной зоне на берегу реки Талдык без разрешительных документов. По условиям договора, арендатор должен был заняться озеленением и благоустройством территории, чего не сделано», — сообщили в ГКНБ.

Земельные участки общей площадью 7,49 гектара переданы на баланс ГП «Таможенная инфраструктура». Их оценочная стоимость — более 520 миллионов сомов. Сейчас идет процесс передачи имущества самого терминала, стоимость которого, по предварительной оценке, — 54 миллиона сомов.

Охотничий клуб

Центральноазиатский охотничий клуб на территории Ак-Сайской долины Ат-Башинского района с прилегающей территорией в 76 тысяч 626,4 гектара и сооружениями на сумму более 37 миллионов сомов перешел в госсобственность в феврале.

Причина — предприниматель Р.К. при покровительстве криминального авторитета Камчи Кольбаева через давление и угрозы завладел охотничьими угодьями по заниженной цене.

Зерносклад в Ичке-Суу

ГКНБ изъял также у бывшего чиновника зерносклад на Иссык-Куле и вернул его государству. Отмечается, что в начале 2000-х С.Б., пользуясь служебным положением, через работников Боз-Учукского айыл окмоту подделал документы и забрал себе промышленный объект.

Его оценочная стоимость составила 6 миллионов 100 тысяч сомов.