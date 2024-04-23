Частный терминал в Кара-Суу перешел государству. Стали известны подробности

Таможенный терминал, принадлежащий ОсОО «Мегакомпани», вместе с участками переходит государству. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

В Госкомитете отметили, что в социальных сетях распространяются ролики вокруг терминала в селе Жоош Кара-Суйского района Ошской области, ранее принадлежавшего бывшему депутату ЖК Токтобубу Оргалча.

В связи с этим ГКНБ сообщает, что в марте проверили законность функционирования ОсОО «Мегакомпани» и получения земельного участка.

«Установлено, что терминал построен на водоохраняемой зоне на берегу реки Талдык без разрешительных документов. Согласно условиям договора, арендатор должен был заняться озеленением и благоустройством территории, чего не было сделано», — сообщили в ведомстве.

Земельные участки общей площадью 7,49 гектара переданы на баланс ГП «Таможенная инфраструктура» при ГТС. Их оценочная стоимость составляет более 520 миллионов сомов. В настоящее время проводится процесс передачи имущества самого терминала, стоимость которого, по предварительной оценке, составляет дополнительные 54 миллиона сомов.

В ГКНБ отметили, что во время пользования участком ОсОО «Мегакомпани» в бюджет поступала незначительная сумма и только в виде налоговых отчислений. После передачи земли государству в бюджет поступило 22 миллиона 188 тысяч 500 сомов.