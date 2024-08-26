Суд продлил арест Райымбеку Матраимову еще на два месяца. Об этом 24.kg cообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Экс-таможенник будет содержаться в СИЗО до 26 октября.

Ранее Кара-Суйский районный суд приговорил брата Райымбека Матраимова, бывшего акима Тилека Матраимова, к штрафу в 1 миллион сомов за злоупотрбление должностным положением, повлекшим за собой тяжкий вред. Ошский областной суд изменил решение районной инстанции, назначив штраф размером 300 тысяч сомов.

Напомним, 25 марта ГКНБ во взаимодействии со спецслужбами Азербайджана в Баку задержал находящегося в международном розыске Райымбека Матраимова. С ним задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек.