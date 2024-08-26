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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Суд продлил арест Райымбеку Матраимову еще на два месяца

Суд продлил арест Райымбеку Матраимову еще на два месяца. Об этом 24.kg cообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Экс-таможенник будет содержаться в СИЗО до 26 октября.

Ранее Кара-Суйский районный суд приговорил брата Райымбека Матраимова, бывшего акима Тилека Матраимова, к штрафу в 1 миллион сомов за злоупотрбление должностным положением, повлекшим за собой тяжкий вред. Ошский областной суд изменил решение районной инстанции, назначив штраф размером 300 тысяч сомов.

Напомним, 25 марта ГКНБ во взаимодействии со спецслужбами Азербайджана в Баку задержал находящегося в международном розыске Райымбека Матраимова. С ним задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек.

  • 26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в КР членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство Кыргызской Республики», — отметили в ГКНБ.
  • Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.
  • 27 марта Первомайский райсуд водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.
  • Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.
  • 26 января ГКНБ объявил в розыск Райымбека Матраимова. Сообщалось, что осенью он мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303047/
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