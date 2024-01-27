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Общество

Рынок «Кара-Суу» перейдет в собственность государства — Камчыбек Ташиев

Рынок «Кара-Суу» в Ошской области полностью перейдет в собственность государства. Об этом сегодня во время встречи с его торговцами заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он сообщил, что на территории рынка построят торговые центры. По его словам, некоторые внутри рынка имеют участки по 1-3 сотки. Им выделят места в новом ТЦ.

«Там они смогут заниматься предпринимательской деятельностью со всеми условиями, в тепле. Это все сделает государство. У страны есть такие возможности. Никакие богачи отныне не смогут нас запугать, никакой криминал, никто не сможет купить нас. Не будет как раньше, когда можно было подкупить госорганы», — сказал глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев отметил, что первый торговый центр на территории рынка построят до конца осени 2024 года. Для полного завершения строительства всех ТЦ и их благоустройства потребуется два года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285233/
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