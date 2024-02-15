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Общество

Государству вернули охотугодье в Ат-Баши, которое «крышевал» Камчи Кольбаев

На баланс государства возвращены объекты охотничьего угодья ОсОО «Центральноазиатский охотничий клуб» на территории Ак-Сайской долины Ат-Башинского района с прилегающей территорией 76 тысяч 626,4 гектара и строительными сооружениями на сумму более 37 миллионов сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что гражданин Р.К. при преступном покровительстве криминального авторитета Камчи Кольбаева через давление и угрозы завладел по заниженной цене охотничьим угодьем ОсОО «Центральноазиатский охотничий клуб».

В результате доследственной проверки материалов, зарегистрированных в ЖУИ, указанный объект передан на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

В рамках следственно-оперативных мероприятий осуществляется работа по установлению возможной причастности других лиц к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286793/
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