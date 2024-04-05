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Общество

Райымбек Матраимов добровольно передал государству имущество на $60 миллионов

Бывший заместитель председателя Таможенный службы Райымбек Матраимов добровольно передал государству имущество на $60 миллионов. Об этом сегодня заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, продан офис Райымбека Матраимова стоимостью $16 миллионов. Он поступил на баланс Госуправимущества.

«По моим расчетам, должны забрать его имущество приблизительно еще на $200 миллионов. Процесс продолжается. В конце концов имущество, которое Райымбек Матраимов перепродал нескольким людям или переоформил, тоже будем отбирать через суд», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что ведется работа и по имуществу вора в законе Камчи Кольбаева на большую сумму.

«Сегодня передаем дело по расследованию имущества Кольбаева в суд. Через пару месяцев его владения тоже, думаю, перейдут государству. Мы собираем данные», — заметил глава ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290915/
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