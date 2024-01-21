В многолетнем споре вокруг комплекса «Аврора Грин» поставлена точка. Он возвращен государству. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель управления делами президента и кабинета министров Каныбек Туманбаев.

По его словам, 31 коттедж и два здания комплекса переданы санаторию «Аврора». Он отметил, что работа велась под личным руководством президента.

Фото скрин видео со страницы Каныбека Туманбаева в Facebook

Чиновник добавил, что «после того, как «Аврора» перешла управлению делами президента и кабмина, санаторий показывает хорошие результаты. Он полностью оцифрован, установлены «умные» замки, введен безналичный расчет. Гости могут оплачивать услуги онлайн, это исключает коррупционные риски.

«Благодаря цифровизации появилась возможность фиксировать количество въезжающих и выезжающих из санатория отдыхающих прямо из Бишкека. Это исключает кумовство, когда прежде разные друзья-знакомые отдыхали бесплатно», — написал Каныбек Туманбаев.

Напомним, оздоровительно-туристический комплекс «Аврора Грин» был национализирован декретом временного правительства от 19 июля 2010 года. Строительство велось ОсОО «ОККВ» в рамках реализации инвестиционного конкурса, проведенного еще в 2008 году управделами президента КР.

Инвесторы просили власти дать возможность достроить комплекс и продать объект по себестоимости, чтобы не обанкротиться. Тем не менее Фонд по управлению госимуществом выставил комплекс на аукцион со стартовой ценой 12 миллионов 875 тысяч сомов. Однако желающих купить его не нашлось.

Тринадцать лет дольщики объектов оздоровительно-туристического комплекса «Аврора Грин» пытались вернуть свою собственность. Годы переписок с государственными ведомствами, судебных разбирательств результата не принесли.