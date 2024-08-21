В Кемине на изъятой у экс-депутата Жогорку Кенеша земле построят ипотечные дома

На возвращенной государству земле в Кеминском районе Чуйской области построят ипотечные дома. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, земельный участок передадут госипотечной компании. Такое решение принял глава государства.

«Жилые дома будут состоять из 9 этажей. Местность будет называться «Кемин-сити». Ожидается, что жилье получат более 100 тысяч семей», — написал Аскат Алагозов.

Строительство начнется в марте-апреле 2025 года.

Ранее ГКНБ вернул в госсобственность незаконно приватизированный бывшим депутатом Жогорку Кенеша Нурланом Макеевым 353,3 гектара земли промышленного назначения в Кеминском районе.