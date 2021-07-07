Повторные выборы в Токмаке. Массовое кочевье кандидатов

Повторные выборы депутатов Токмакского городского кенеша уже совсем близко. Борьба за мандаты в этом маленьком городке идет нешуточная. В прошлый раз итоги голосования тут отменили из-за массовой прописки и обвинений в подкупе. Но и сейчас звучат аналогичные обвинения.

Дата-редакция 24.kg разбиралась, кто рвется в местный кенеш и как он изменится после 11 июля.

По второму кругу

В Токмакском городском кенеше 31 депутат и четыре фракции. Самая многочисленная — СДПК (14 мест), на втором месте «Кыргызстан» (8 мандатов), далее «Ак» (5 мест) и «Республика — Ата Журт» (4 мандата).

Принять участие в повторных выборах решили восемь депутатов, при этом шестеро были в партийных списках и в апреле.

Тогда претендентов с мандатами было в целом больше — 10 человек. При этом четверо из тех, кто шел весной, не участвуют в гонке сейчас. Но в борьбу вступили два других депутата.

Только для одного действующего депутата Токмакского горкенеша эта кампания — третья.

По данным сайта «Талапкер» сейчас в гонке участвуют шесть партий. В их списке 342 кандидата. Двое из пяти нынешних кандидатов были среди тех, кто претендовал на мандат в апреле. Завсегдатаев избирательных кампаний в Токмаке всего двое.

Депутат фракции «Ак» Роза Машалаева и кандидат Ольга Лавринович баллотируются трижды.

Интересно, что обе дамы во время скандальных парламентских выборов в октябре 2020 года шли по списку «Мекеним Кыргызстана». Напомним, что эту партию связывают с экс-заместителем председателя Гостаможенной службы Райымбеком Матраимовым. В том числе из-за нее итоги выборов в Жогорку Кенеш были отменены.

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А на местных выборах у кандидаток предпочтения разные. Представитель фракции «Ак» и сейчас, и весной шла с «Бирге-Вместе». А Ольга Лавринович сменила партию. Весной она пыталась попасть в горкенеш с «Эл биримдиги», а сейчас попытает счастье с «Патриот ынтымагы».

Массовый исход

Состав партий, которые шли на выборы в Токмакский горкенеш весной и баллотируются летом, поменялся несильно. Почти все игроки продолжают борьбу за мандаты.

Из гонки выбыла только партия «Республика». На ее место пришел новичок «Асыл Мурас-Жаштар».

Бывшие кандидаты «Республики» от борьбы отказываться не собираются. На прошлых выборах с этой партией баллотировались 54 человека. Почти половина из них снова участвует в гонке, но под другими знаменами.

Из «Республики» в «Патриот ынтымагы» перешли 20 кандидатов, еще четверо — в «Бирге-Вместе». Из последней, в свою очередь, четверо ушли в списки «Патриот ынтымагы».

Массовое кочевье кандидатов есть и в «Эмгеке», хотя партия — лидер гонки и участвует в повторных выборах.

Ряды политобъединения покинули сразу 20 человек. Они решили пойти на выборы с «Асыл Мурас-Жаштар».

Скандалы все те же

Проблемы и скандалы в Токмаке начались еще в 2020 году. Во время подготовки к выборам в местные кенеши в городе прописалось около 6 тысяч избирателей. Выборы отменили из-за пандемии коронавируса.

Но проблема «резиновых» квартир вновь возникла во время апрельских выборов.

После них три партии — «Бирге-Вместе», «Эл Биримдиги» и «Республика» — подали жалобы о нарушениях, которые были выявлены в период выборов. Партии обвинили друг друга в применении административного ресурса. В том числе речь зашла о квартирах с 252 прописанными и подкупе избирателей. Итоги выборов отменили. Партия «Эмгек», которая набрала большинство голосов в Токмаке, пыталась через суд оспорить это решение. Но служители Фемиды встали на сторону ЦИК.

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Если вы думаете, что за три месяца после этого что-то поменялось, то глубоко ошибаетесь. Скандалы и взаимные упреки кандидатов в Токмаке все те же. Причем обвинения высказываются всем участникам кампании.

Агитация в Токмаке началась с выяснения отношений между представителями партий «Эмгек» и «Бирге».

В соцсетях появилось видео, где некие женщины, представившись агитаторами последней, предлагают избирателям деньги. Автор ролика выступает за партию бизнесмена Аскара Салымбекова.

В «Бирге» тотчас заявили, что это провокация, состряпанная конкурентами. Милиция начала проверку.

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Позже в координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на кандидатов в депутаты от партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштары». Их подозревают в применении админресурса.

Кандидата от «Эмгека» в Токмаке обвинили в подкупе голосов избирателей и давлении на избирателей. В попытке предложить электорату деньги в обмен на голоса заподозрили и партию «Эл Биримдиги».

Партии хоть и сменили частично состав на повторных выборах в Токмакский городской кенеш, но методы работы не поменяли. А потому после выборов нас может ждать очередной скандал.