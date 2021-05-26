Отмена выборов в Токмаке. «Эмгек» подала повторную жалобу в Верховный суд

Партия «Эмгек» подала повторную жалобу в Верховный суд на решение административного суда Бишкека.

Верховный суд оставил постановление первой инстанции от 19 мая в силе. Таким образом, решение ЦИК о признании недействительными результатов выборов в Токмаке пересмотрено не будет. Судебные разбирательства завершились.

В ЦИК 24.kg пояснили, что теперь избирательная комиссия должна направить письмо президенту Садыру Жапарову с просьбой назначить повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке. С момента отправки письма начинается 30-дневный отсчет, в течение которого глава государства издает указ с объявлением даты повторного голосования.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.