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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Отмена выборов в Токмаке. «Эмгек» подала повторную жалобу в Верховный суд

Партия «Эмгек» подала повторную жалобу в Верховный суд на решение административного суда Бишкека.

Верховный суд оставил постановление первой инстанции от 19 мая в силе. Таким образом, решение ЦИК о признании недействительными результатов выборов в Токмаке пересмотрено не будет. Судебные разбирательства завершились.

В ЦИК 24.kg пояснили, что теперь избирательная комиссия должна направить письмо президенту Садыру Жапарову с просьбой назначить повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке. С момента отправки письма начинается 30-дневный отсчет, в течение которого глава государства издает указ с объявлением даты повторного голосования.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195207/
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