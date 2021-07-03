Повторные выборы. Почти половина депутатов Ошского кенеша снова баллотируются

11 июля в Оше состоятся повторные выборы депутатов городского кенеша. На один мандат претендует 15 человек. Однако ждать, что состав обновится полностью, не стоит. Ведь действующие депутаты снова выставили свои кандидатуры.

На летние выборы идут те, кто еще весной не собирался оставаться в Ошском горкенеше.

Дата-отдел 24.kg изучил списки кандидатов и выяснил, кто из политиков — завсегдатаи избирательных компаний и кто отличается политическим постоянством.

Кто не хочет уходить

В Ошском городском кенеше 45 депутатов. В повторных выборах примут участие 9 партий, которые представляет 691 кандидат. Из них 276 пытались попасть в городской кенеш в апреле 2021 года, а 11 баллотировались трижды — осенью 2020 года, в апреле и июле 2021-го.

В пяти партиях, которые участвуют в повторных выборах, есть действующие депутаты местного кенеша.

На выборы идут 20 действующих депутатов, что составляет почти половину всего состава.

В апреле в горкенеш хотели вернуться такое же количество. Но из тех, кто идет сейчас, в прошлый раз шестеро не участвовали в гонке. На этих выборах шесть действующих депутатов попытаются попасть в кенеш снова с партией «Ата Журт Кыргызстан». Три месяца назад таких депутатов было девять.

В Бишкеке от этого политобъединения идут на выборы пятеро действующих депутатов БГК.

Напомним, что именно «Ата Журт Кыргызстан» стала темной лошадкой выборов-2021. Она появилась практически из ниоткуда во главе с бывшим кандидатом в президенты, бизнесменом Бабуром Тольбаевым.

Эксперты считают, что эта никому доселе не известная партия и есть проект власти. В штабе политорганизации это опровергают.

Завсегдатаи выборов

Из депутатов Ошского горкенеша, которые идут на повторные выборы, только трое ни разу не меняли партию. С «Бир Болом» каждый раз шли на выборы Бекмамат Айдаров, Жоомартбек Камытов и Эсенбек Арзиев. Последний и в действующем созыве входит в одноименную фракцию.

Еще один депутат Ошского горкенеша принимал участие в трех кампаниях — Абдисаит Каримбеков из фракции «Онугуу-Кыргызстан».

Если в прошлый раз и на парламентских 2020 года он представлял «Бир Бол», то в этот раз решил попытать удачу с «Биздин Кыргызстаном».

Среди кандидатов, которые ранее не входили в состав Ошского горкенеша, также есть те, для кого нынешняя избирательная кампания — третья за последний год. Интересно, что все они после скандальных парламентских выборов в октябре 2020 года к апрелю сменили партии.

Больше всего отличилась Манзура Рахматуллаева. В октябре прошлого года она была в списке «Мекенчила», в апреле — «Улуу журта», а на повторные выборы идет с партией «Келечек-Будущее».

Кандидат от «Бир Бола» в прошлом году Акбалык Жумалиева на местные выборы пошла с «Улуттар биримдиги». А Сардорбек Балтабаев, который претендовал на место депутата Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен», теперь баллотируется в Ошский кенеш от партии «Ынтымак». Представитель «Реформы» на выборах-2020 Бектур Калыков на местные выборы пошел с «Бутун Кыргызстаном».

На кого делают ставку?

Действующий созыв городского кенеша Оша состоит из шести фракций. Самая большая из них — СДПК. В ней 16 депутатов. После раскола бывшие сопартийцы экс-президента Алмазбека Атамбаева разошлись.

Чтобы попасть в Ошский городской кенеш, депутатам фракции СДПК пришлось сменить партию.

В повторных выборах участвуют только двое из 16 представителей самой многочисленной фракции горкенеша. Они перешли в «Биздин Кыргызстан» и «Бир Бол».

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Четверо депутатов, представляющие фракцию «Кыргызстан», перешли в списки «Ата Журт Кыргызстана». Причем трое из них шли с этой партией и в прошлый раз. Остальные пятеро решили отказаться от мандата.

С этой партией решили идти и двое депутатов из фракции «Республика — Ата Журт». Еще один перешел в «Биздин Кыргызстан», как и большинство депутатов фракции «Мекеним Кыргызстан» (четверо из пяти).

При этом трое в апреле не баллотировались, а один был в списке «Ишенима».

Кстати, в списке «Биздин Кыргызстана» больше всего действующих депутатов (восемь). Остальных в равном количестве делят «Ата Журт Кыргызстан» и «Бир Бол» (по шесть).

В апреле по числу действующих депутатов лидировал «Ата Журт Кыргызстан». На втором месте был «Бир Бол». А вот партия «Биздин Кыргызстан» в прошлой кампании не участвовала.

Да, новые лица появились среди кандидатов в Ошский городской кенеш. Но кардинальных изменений нет. Да и действующие депутаты не собираются просто так покидать ставшие уже такими родными кресла.

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