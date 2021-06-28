Повторные выборы. На кандидатов в горкенеш Токмака поступила жалоба

На кандидатов в депутаты от партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштары» поступила жалоба в координационную группу оперативного реагирования ЦИК.

Заявитель сообщил, что женщины — одна замдиректора ЦСМ Токмака, другая — заведующая отделом реанимации Токмакской территориальной больницы, провели совещание с участием руководителей подразделений клиники.

По мнению автора, это можно расценить как админресурс, поскольку претендентки не сложили полномочия на период кампании.

Материалы переданы в МВД. Началась проверка.

21 июня стартовала агитация в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке, где 11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей. Агитация завершится 10 июля в 8.00.