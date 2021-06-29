Повторные выборы. Половина депутатов БГК снова хотят мандаты: кто они

11 июля жителям Бишкека предстоит вновь сформировать новый состав городского кенеша. Правда, полностью новым он не будет. Ведь действующие депутаты БГК не хотят расставаться с насиженными местами.

Дата-отдел 24.kg изучил списки кандидатов, чтобы понять, каким будет БГК.

Кенеш обновится наполовину

Сейчас в гонке участвуют 18 политических партий. На мандаты горкенеша претендуют 1 тысяча 258 кандидатов. Меньше, чем в апреле, когда было 1 тысяча 820 кандидатов от 25 политических партий.

В Бишкекском городском кенеше 45 депутатов. 21 из них решили не менять место работы.

В апреле желающих остаться в БГК было больше — 32. При этом на повторных выборах о своем участии объявили два депутата, которые еще весной не думали возвращаться в кенеш. Это Эдик Досиев и Жанарбек Алымов. Причем последний в октябре 2020 года пытался попасть в Жогорку Кенеш по списку скандальной партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-заместителем председателя Государственной таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Чемпионы по переобуванию

Восемь из действующих депутатов БГК участвовали как в весенней кампании, так и в парламентской 2020 года. При этом семеро из них каждый раз меняли партию.

Алмазбек Уланов, Куванычбек Конгантиев, Сайдахмат Исмаилов в ЖК шли с «Биримдиком», в апреле были в списке НДПК. Последняя приняла решение не участвовать в повторных выборах, сосредоточившись на подготовке к парламентской гонке.

Первые два теперь испытывают удачу с «Ата Журт Кыргызстаном», а третий — с партией «Ишеним».

В прошлый раз в БГК Алмаз Уланов избирался от СДПК, Куванычбек Конгантиев от «Кыргызстана», а Сайдахмат Исмаилов от «Онугуу-Прогресса».

Еще один депутат, отличившийся политическим непостоянством, — Талантбек Жамгырчиев из фракции «Онугуу-Прогресс». Сейчас он в списке партии «Ишеним», весной был в «Ата Журт Кыргызстане», а осенью 2020-го — «Мекенчиле».

Его коллеги Бакыт Шайдуллаев, Мийзамидин Калыков, Казыбек Эргешов и Бактыбек Абдиев «переобувались» дважды. Первый в парламент и БГК в апреле шел с партией «Ыйман нуру». Сейчас он возглавил список «Биздин Кыргызстан». В нынешнем созыве Бакыт Шайдуллаев входит во фракцию «Мекеним Кыргызстан».

Мийзамидин Калыков на парламентских выборах входил в список «Республики». Сейчас он является членом фракции «Республика — Ата Журт». А на городских выборах — что в апреле, что в июле — перешел в «Ынтымак». Как и Казыбек Эргешов, который в ЖК пытался попасть с «Мекеним Кыргызстаномом».

Депутат Эдик Досиев из фракции «Онугуу-Прогресс» сейчас вошел в список «Ата Журт Кыргызстана».

Жанарбек Алымов из «Мекеним Кыргызстана» сейчас идет с «Биздин Кыргызстаном».

Попытка номер два

Второй раз в БГК решило попасть более трети кандидатов (39 процента, или 487 человек). В том числе 11 действующих депутатов принимают участие в выборах в горкенеш второй раз. Более половины (шесть человек) сменили партию.

Список партии «Айкол-Кыргызстан» полностью состоит из тех, кто боролся за мандаты в апреле, — 68 человек.

Интересно, что 85 июльских кандидатов баллотировались осенью 2020 года в ЖК, а 63 из них еще и в апреле в БГК. В «Реформе» самое большое количество кандидатов, которые принимают участие в третьей избирательной кампании — 13. Причем все они каждый раз шли именно с этой партией. Еще пятеро партийцев идут в БГК второй раз, но в парламент они баллотировались от «Ата Мекена».

«Ата Журт Кыргызстан» пополнился пятью участниками, при этом в ЖК они шли с «Мекенчилом», «Биримдиком», и «Мекеним Кыргызстаном». Напомним, что первую партию связывают с ближайшим соратником Садыра Жапарова — главой ГКНБ Камчибеком Ташиевым, а из-за второй и третьей произошла смена власти в октябре прошлого года и отменены итоги голосования.

Для участия в повторных выборах все партии отредактировали списки. Ставка на то, что новые старые лица помогут выиграть. К тому же новички — люди не бедные и среди горожан пользуются авторитетом. Но действительно ли это поможет им завоевать мандаты, покажут итоги предстоящего голосования.