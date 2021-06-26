Повторные выборы. Кандидата от «Эмгека» в Токмаке обвиняют в подкупе

В координационную оперативную группу ЦИК поступила жалоба от гражданина Т.Мурзабекова.

Он сообщил: якобы на странице tokmok_info социальной сети Instagram размещена информация о том, что в мэрии Токмака прошло награждение победителей конкурса по санитарной обработке и озеленению территории.

На церемонию из резервного фонда мэра были выделены средства в размере 25 тысяч сомов. На странице tokmok_info размещены несколько фотографий, где градоначальник Данияр Амангелдиев (он же кандидат в депутаты Токмакского горкенеша от партии «Эмгек». — Прим. 24.kg) вручает сертификаты победителям конкурса.

Автор сообщения расценивает эту информацию, размещенную в социальных сетях, как злоупотребление административным ресурсом, подкуп голосов избирателей в период повторных выборов депутатов местных кенешей и просит правоохранительные органы провести проверку и принять необходимые меры.

Информация передана для проверки в КГОР Токмакской ТИК и МВД. Материалы были зарегистрированы в Журнале учета информации ГУВД Чуйской области.

Милицинеры допросили Данияра Амангелдиева, и тот пояснил, что выдал работникам мэрии в качестве премии 5 тысяч сомов. Но это было 8 июня. Установлено, что Данияр Амангелдиев еще 11 июня на основании приказа приостановил свою трудовую деятельность. Материалы переданы в ГУВД Токмака. Проводится досудебное расследование.