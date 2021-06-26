10:13
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Кандидата от «Эмгека» в Токмаке обвиняют в подкупе

В координационную оперативную группу ЦИК поступила жалоба от гражданина Т.Мурзабекова.

Он сообщил: якобы на странице tokmok_info социальной сети Instagram размещена информация о том, что в мэрии Токмака прошло награждение победителей конкурса по санитарной обработке и озеленению территории.

На церемонию из резервного фонда мэра были выделены средства в размере 25 тысяч сомов. На странице tokmok_info размещены несколько фотографий, где градоначальник Данияр Амангелдиев (он же кандидат в депутаты Токмакского горкенеша от партии «Эмгек». — Прим. 24.kg) вручает сертификаты победителям конкурса.

Автор сообщения расценивает эту информацию, размещенную в социальных сетях, как злоупотребление административным ресурсом, подкуп голосов избирателей в период повторных выборов депутатов местных кенешей и просит правоохранительные органы провести проверку и принять необходимые меры.

Информация передана для проверки в КГОР Токмакской ТИК и МВД. Материалы были зарегистрированы в Журнале учета информации ГУВД Чуйской области.

Милицинеры допросили Данияра Амангелдиева, и тот пояснил, что выдал работникам мэрии в качестве премии 5 тысяч сомов. Но это было 8 июня. Установлено, что Данияр Амангелдиев еще 11 июня на основании приказа приостановил свою трудовую деятельность. Материалы переданы в ГУВД Токмака. Проводится досудебное расследование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198963/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Третья попытка. Сегодня пройдут выборы главы ДУМК: кто претендует на пост
Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выборы в Жогорку Кенеш
Повторные выборы. В Оше кандидат угощал домкомов, милиция нарушений не видит
Повторные выборы. На партию «Эмгек» пожаловались — давит на избирателей
Повторные выборы. Кандидат и три политические партии получили предупреждение
Повторные выборы. Когда даже скандалы вялые
Повторные выборы. Куда нужно обращаться, если вам предлагают деньги за голос
Повторные выборы. Бишкекская ТИК просит партии агитировать онлайн
Повторные выборы. Жалоба на подкуп агитаторами «Онугуу-Прогресс» не поступала
Повторные выборы. В подкупе обвинили агитаторов «Онугуу-Прогресс»
Популярные новости
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Зачем Садыр Жапаров едет в&nbsp;Душанбе, объясняет пресс-служба президента Зачем Садыр Жапаров едет в Душанбе, объясняет пресс-служба президента
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Бизнес
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
26 июня, суббота
10:09
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь...
10:06
В КР коронавирусом болеют 8 тысяч 919 человек, 1 тысяча 13 — в тяжелом состоянии
10:00
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 медработников
10:00
Третья волна COVID-19. Что делать, если заболел, и о чем надо забыть
09:58
В КР выявили 892 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 119 873