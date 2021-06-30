Повторные выборы. В Токмаке кандидатов «Эл биримдиги» обвинили в подкупе

В координационную группу оперативного реагирования Токмакской ТИК поступила жалоба на представителей партии «Эл биримдиги».

В заявлении указано, что машина марки «Мерседес» разъезжает по улицам Айни, Корункеева, Нигелина, Дубовицкой, Чкалова, Токтогула и Овчарова в Токмаке, а находящиеся в ней люди раздают деньги от имени «Эл биримдиги».

По словам автора, в машине находятся три человека, которые заходят только в дома к пенсионерам и многодетным семьям. Заявитель просит правоохранительные органы принять меры по факту подкупа голосов избирателей и обратить внимание на нарушение избирательного законодательства.

Милиция приступила к проверке.