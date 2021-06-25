В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на сторонников партии «Эмгек».

Заявитель сообщает, что в Бишкеке начальник МТУ № 13 С.Токоев, который, по его словам, является сторонником «Эмгека», оказывает давление на квартального МТУ № 13 Н.Старченко. Последний отказывается проводить агитационную работу среди жителей участка № 1222 в поддержку этого политобъединения.

В жалобе говорится, что С.Токоев пригрозил Н.Старченко увольнением. Заявитель просит правоохранительные органы принять меры по факту злоупотребления административным ресурсом.

Информация передана для проверки в МВД и рабочую группу Бишкекской ТИК. Началась проверка.