12:53
USD 84.66
EUR 100.96
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. На партию «Эмгек» пожаловались — давит на избирателей

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на сторонников партии «Эмгек».

Заявитель сообщает, что в Бишкеке начальник МТУ № 13 С.Токоев, который, по его словам, является сторонником «Эмгека», оказывает давление на квартального МТУ № 13 Н.Старченко. Последний отказывается проводить агитационную работу среди жителей участка № 1222 в поддержку этого политобъединения.

В жалобе говорится, что С.Токоев пригрозил Н.Старченко увольнением. Заявитель просит правоохранительные органы принять меры по факту злоупотребления административным ресурсом.

Информация передана для проверки в МВД и рабочую группу Бишкекской ТИК. Началась проверка.

Ссылка: https://24.kg/vlast/198887/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. Кандидат и три политические партии получили предупреждение
Повторные выборы. Когда даже скандалы вялые
Повторные выборы. Куда нужно обращаться, если вам предлагают деньги за голос
Повторные выборы. Бишкекская ТИК просит партии агитировать онлайн
Повторные выборы. Жалоба на подкуп агитаторами «Онугуу-Прогресс» не поступала
Повторные выборы. В подкупе обвинили агитаторов «Онугуу-Прогресс»
Повторные выборы. Партию «Бирге» подозревают в подкупе избирателей Токмака
Повторные выборы. Бюллетени передадут ТИК до 3 июля
Не уходить на каникулы и принять поправки в законы о выборах призывают депутатов
Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Популярные новости
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Зачем Садыр Жапаров едет в&nbsp;Душанбе, объясняет пресс-служба президента Зачем Садыр Жапаров едет в Душанбе, объясняет пресс-служба президента
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Бизнес
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
Мифы и&nbsp;правда о&nbsp;частных распределительных энергокомпаниях Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях
25 июня, пятница
12:51
Раскуроченная Toyota. В аварии в Бишкеке пострадала девушка Раскуроченная Toyota. В аварии в Бишкеке пострадала дев...
12:44
Только вакцинация может профилактировать и снять острую ситуацию с пандемией
12:37
Повторные выборы. На партию «Эмгек» пожаловались — давит на избирателей
12:27
Поступить в колледжи и университеты в 2021 году можно только онлайн
12:22
В Кыргызстане есть все штаммы коронавируса