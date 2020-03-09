Если валидатор для карт «Тулпар» не работает, за проезд можно не платить

Пассажир может не платить за поездку в автобусе или троллейбусе, если там не работает валидатор. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель компании, внедряющей проект электронного билетирования, Арсен Кондахчан.

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По его словам, пока в общественном муниципальном транспорте взимается оплата наличными.

«Если у пассажира нет карты, он может оплатить наличными, не выгонять же его. В то же время, если у него есть карта, но валидатор не работает, пассажир имеет право не оплачивать проезд наличными», — сказал Арсен Кондахчан.

Соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария) мэрия заключила в мае 2019 года. Ожидали, что система начнет работать в октябре. Потом уточнили, что это пилотный режим. Затем называли новую дату старта проекта — январь 2020-го. Но и это оказался пилотный период.