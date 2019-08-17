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Общество
Сюжет: Электронное билетирование (23)

Электронное билетирование в Бишкеке. На какой стадии проект

Фото из интернета. Валидатор для оплаты проезда. Иллюстративное фото

Мэрия Бишкека планирует запустить систему безналичной оплаты за проезд в муниципальном транспорте с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сначала система будет работать в пилотном режиме.

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В конце августа в транспорте установят 20 стационарных валидаторов. Они пока не будут принимать платежи. Муниципалитет и компания-победитель BPC планируют проверить так само оборудование.

Предварительно планируется выпускать три категории карт: бесплатные, льготные и стандартные.

Бесплатные карты для проезда получат пенсионеры, ЛОВЗ и почтальоны. Всего 83 тысячи горожан. Мэрия передала швейцарской компании BPC, выигравшей тендер, списки льготников.

Льготные карты получат школьники. У них будет значительная скидка на проезд. Управление образования готовит списки школьников столицы и до 10 сентября передаст их для изготовления именных проездных карт.

Выдача бесплатных и льготных транспортных карт стартует 20 сентября.

Напомним, в мае муниципалитет Бишкека заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария). Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.

Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки  партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.
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