Электронное билетирование. Где купить карты и сколько будет стоить проезд

С января 2020 года в общественном муниципальном транспорте Бишкека вводят электронное билетирование. Но запустить систему в пилотном режиме планируют в декабре, тогда же начнут продажу и распространение карт. В декабре водители будут принимать как наличную, так и безналичную плату.

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Где можно купить карту, возможно ли платить отдельно за каждую поездку и как будут ловить зайцев, 24.kg рассказал директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

— Известно, что карты будут трех видов: школьные, льготные и единые. Но если человеку не нужен проездной, он сможет оплачивать отдельно каждую поездку?

— Карту придется покупать в любом случае. Ее стоимость — 50 сомов. В нее включена одна поездка.

На карте будет установлен номер, свой счет можно пополнить в любом терминале и пользоваться при необходимости.

Средства не сгорают. При этом они хранятся не на карте, а на центральном сервере.

— Где можно будет купить карту?

— У водителей общественного транспорта, в точках продаж сим-карт, у сотовых операторов, в некоторых гипермаркетах. Сейчас организовываем точки продаж.

Пенсионеры смогут получить карты через МТУ.

— В школах собирали данные учеников для оформления проездного. Но если кто-то не сдал документы, сможет в будущем получить ее?

— Да, достаточно будет обратиться в свое учебное заведение с заявлением. Проездные будут выдавать в школах.

— Раньше говорили, что водители будут продавать разовые бумажные карты.

— Мы отказались от этой идеи. Потому что потом город утонет в мусоре.

— Предположим, приехал турист, и ему эта карта вообще не нужна. Он сможет купить одну поездку?

— Обычно у туристов есть банковские карты Visa, Mastercard. Они смогут расплатиться за проезд ими и не приобретать транспортную карту.

— Возможность оплатить за проезд наличными останется?

— Только пока будет работать тестовый режим в декабре.

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При обсуждении проекта мы рассматривали такой вариант: при оплате наличными стоимость проезда сделать выше. Это для того, чтобы люди быстрее переходили на безналичный расчет. Но в итоге отказались от этой идеи.

Во-первых, это могло вызвать недовольство пассажиров, во-вторых, у водителя сохранилась бы возможность получения оплаты наличными. Сколько он потом донесет денег, а сколько нет — оставалось бы неизвестным.

Поэтому у водителя будет возможность только продавать проездные карты.

— А если у пассажира нет денег на покупку карты, и он просит отвезти его за наличные?

— Конечно, исключать такой возможности мы не можем, и на практике, скорее всего, будет. Но если пассажира поймает контролер, то они вместе с водителем будут нести ответственность. В договорах мы это прописываем.

— Еще на стадии обсуждения проекта говорилось, что, возможно, стоимость разовой поездки будет дороже, чем по проездному билету.

— Тариф не меняется. Единый проездной билет выгоднее тем, кто много ездит.

Его стоимость — 495 сомов в месяц, ограничений по количеству поездок нет.

— При введении электронного билетирования поменяется и порядок посадки/высадки пассажиров?

— Да, вход будет через переднюю дверь, а выход через среднюю или заднюю.

— А как с зайцами будете бороться, вдруг кто-то решит зайти в заднюю дверь, водитель же за всеми не уследит.

— Будут работать контролеры. Проверять выборочно пассажиров. Как это было когда-то в советское время.

— Проект реализовывается на основе государственно-частного партнерства, как будут расщепляться финансы?

— С каждой поездки 50 тыйынов будет идти партнеру — швейцарской компании ВРС AG. По их подсчетам, срок окупаемости проекта составит четыре года и семь месяцев. Через шесть лет всю систему полностью передадут муниципалитету.

— Ранее говорилось, что на втором этапе валидаторы установят и на микроавтобусах. Когда это произойдет?

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы приобрести новые автобусы.

В ближайшее время планируем объявить конкурс на покупку в лизинг около 500 единиц.

В этом случае микроавтобусы будем убирать с маршрутов. В планах сделать их работу в формате экспрессов.

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Напомним, в мае муниципалитет столицы заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария). Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.

Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки-партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.