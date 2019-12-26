В Бишкеке открылась новогодняя ярмарка. Там раздают карты «Тулпар»

В Бишкеке открылась новогодняя ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, муниципалитет решил перенять рождественскую традицию городов Европы и устроить в сквере возле памятника Курманджан датки новогоднюю ярмарку.

На ней можно приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей: украшения, сладкие пряники, посуду ручной работы, сувениры, экопродукты, мед, чай. Ярмарка продлится до 30 декабря.

«Гвоздь сезона — фирменный горячий кофе, шоколад и волшебные печеньки с логотипом мэрии», — отметили в муниципалитете.

На ярмарке бесплатно раздают карточки «Тулпар» для проезда в общественном транспорте. Как подчеркивают в мэрии, их обладатели станут «тайными горожанами».

«Перед массовым запуском системы нам важно проверить ее. Замечания и предложения можно оставлять по номеру 0703075727», — добавили в муниципалитете.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что с января 2020 года в общественном муниципальном транспорте Бишкека вводят электронное билетирование.