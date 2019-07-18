Электронное билетирование в общественном транспорте Бишкека появится к октябрю. Об этом 24.kg сообщили в столичной мэрии.

Отмечается, что в ближайшие два-три дня поставят 20 валидаторов. Следующая поставка в 380 штук ожидается в конце августа. Тогда же поставят карточки. Поставка оборудования идет по графику.

Система электронного билетирования заработает не раньше конца сентября.

В мае муниципалитет Бишкека заключил соглашение по электронному билетированию с ВРС AG (Швейцария).

Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.

Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки-партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.