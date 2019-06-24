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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (89)

Освобождение Азиза Батукаева. Судью Жапара Эрматова все-таки арестовали

Экс-судью Нарынского городского суда арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в рамках досудебного производства уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева экс-судья Нарынского городского суда Жапар Эрматов был допрошен. Судом избрана мера пресечения — арест сроком на два месяца с содержанием в СИЗО.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что Жапар Эрматов отпущен под домашний арест. Сегодня в МВД опровергли эту информацию. Судья будет содержаться в следственном изоляторе в течение срока следствия.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр.
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