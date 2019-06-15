Аиду Салянову перевели в Национальный кардиологический центр

Экс-генпрокурора Аиду Салянову перевели из СИЗО-1, где она содержалась под стражей в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева, в Национальный кардиологический центр. Об этом 24.kg сообщила ее адвокат Рабига Сыдыкова.

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В ГСИН подтвердили, что Аида Салянова отправлена на медицинское обследование. Рабига Сыдыкова добавила, что ее подзащитная себя очень плохо чувствует и врачи предписывают постельный режим. У Аиды Саляновой порок сердца и сильная тахикардия. Она помещена в палату.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.