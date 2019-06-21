Освобождение Азиза Батукаева. Аиде Саляновой продлили меру пресечения

Экс-генпрокурору Аиде Саляновой продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до 26 августа. Об этом сообщила адвокат Рабига Садыкова.

По ее словам, такое решение принял сегодня Первомайский районный суд. Адвокат считает, что подобное решение является актом устрашения.

«Никаких процессуальных поводов для того, чтобы Аиду Салянову взять под стражу не было. Речь идет о жизни моей подзащитной. Она оказалась в сырой, непроветриваемой камере, что повлияло на состояние ее здоровья. Сегодня она не смогла физически приехать в суд, поскольку ей прописан постельный режим», — сказала Рабига Садыкова.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр.