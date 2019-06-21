Коррупция, узурпация власти. За что могут посадить Алмазбека Атамбаева

В Кыргызстане депутаты парламента могут создать прецедент — экс-президента страны Алмазбека Атамбаева хотят лишить свободы. Это значит, что бывший глава государства может стать фигурантом уголовного дела и угодить за решетку.

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До этого никого из беглых президентов Кыргызстана такая участь не коснулась — Аскар Акаев сбежал и живет в Москве, Курманбек Бакиев осужден на пожизненный срок лишения свободы, но заочно и его экстрадиции на родину в ближайшее время не ожидается.

Всего депутаты выдвинули девять обвинений Алмазбеку Атамбаеву. За проект постановления о лишении экс-президента неприкосновенности проголосовали 100 депутатов. Пять выступили против. 24.kg решило разобраться, за что может быть привлечен к уголовной ответственности Алмазбек Атамбаев.

1 Что нам стоит дом построить

Экс-президенту пытаются вменить незаконное обогащение.

«При содействии должностных лиц транснациональной корпорации «Дастан» он получил участок в селе Кой-Таш, где построил дом», — считают депутаты.

Отметим, что дом в селе Кой-Таш Алмазбек Атамбаев построил еще в 2016 году. Сделка с земельным участком заключена в 2015-м.

По версии депутатской комиссии, Алмазбек Атамбаев получил землю от экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова в подарок за назначение.

В 2016 году бывший депутат Омурбек Текебаев заявлял, что участок глава государства приобрел незаконно. Но Генпрокуратура не нашла подтверждения этим словам.

2 Угольные махинации

В том же году экс-генпрокурор Аида Салянова обвинила Алмазбека Атамбаева в незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека и аффилированности с «Рассвет компании» и «Прогресс компании».

Однако тогда на обращение экс-главы ГП никто внимания не обратил.

Сейчас же депутаты выдвинули версию о том, что Алмазбек Атамбаев создал преимущества для этих компаний при выборе поставщика угля на ТЭЦ. Он якобы пролоббировал метод закупки твердого топлива из одного источника.

3 Трансформация земель

По версии депутатской комиссии, Алмазбек Атамбаев также причастен к незаконной трансформации земель в Байтикском айыл окмоту Аламединского района Чуйской области.

Будучи премьер-министром в 2011 году, он, игнорируя мораторий, перевел 35,65 гектара земель сельскохозяйственного назначения в участки под строительство.

4 Ненастоящая сделка

Кроме того, по мнению депутатской комиссии, компании «Ака инвест» и «Терексай Жаштары» аффилированны с экс-президентом. Эти фирмы известны тем, что хотели купить MegaCom и вложить в проект «Безопасный город» $9 миллионов в 2018 году.

В налоговых декларациях Алмазбека Атамбаева за 2017 год отражен доход от Субихи Пархати в размере 54 миллионов сомов.

Последний, согласно документам, приобрел у бывшего главы государства ОсОО НПФ «Форум». Сделка была «липовой», считают депутаты, поскольку, несмотря на то, что фирма продана другому человеку, экс-президент продолжает фактически распоряжаться участком. Это подтверждается строительством мечети «7-апрель шейиттери» за счет средств экс-президента.

5 Собственный курорт

В обвинениях инициативной группы указывается, что Алмазбек Атамбаев в январе 2018 года незаконно получил участок площадью 2,63 гектара в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области.

Фото Kaktus.media

Должностные лица Иссык-Кульской районной госадминистрации и Чон-Сары-Ойского айыл окмоту в нарушение закона предоставили участок ОсОО «Фрунзе-Резорт» площадью 4,61 гектара, который в последующем был разделен на два. Права одного из них зарегистрированы за Алмазбеком Атамбаевым, второй — за ОсОО «Фрунзе-Резорт».

6 Узурпация власти

Еще одно обвинение, прозвучавшее с парламентской трибуны — узурпация власти. Депутаты считают, что Алмазбек Атамбаев создал организованную преступную группу, контролировал деятельность всех госорганов.

Пользуясь своим статусом, он ограничивал свободу слова, вмешивался в работу судей. Это подтверждено документально. Следователи признавали, что они были вынуждены выполнять указания «Белого дома». Из заключения депутатской комиссии

Это обвинение имеет под собой почву еще и из-за того, что во время правления Алмазбека Атамбаева заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента был известный серый кардинал судебной системы Манас Арабаев. Его, кстати, задержали в рамках уголовного дела о земельном споре между гражданами Китая и Кыргызстана.

7 Выстрел старого ружья

Обвинили экс-президента и в незаконной выдаче наградного оружия. По данным нардепов, будучи премьер-министром, Алмазбек Атамбаев вручил 123 иностранным гражданам оружие. В их числе члены организованных преступных группировок.

Фото из Интернета

В 2009 году Алмазбек Атамбаев своим решением подарил три ствола ТТ, CZ-75 и Ярыгина («Викинг») Максиму Каганскому (в криминальном мире он известен как Решала), а в 2010-м — его жене Анастасии. Удостоверения на наградное оружие подписал действующий на тот момент министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев.

8 Без ТЭЦ

Еще одно обвинение — коррупция при модернизации ТЭЦ. Известно, что ГКНБ выделил материалы в отдельное производство в отношении экс-президента.

По версии следствия, именно бывший глава государства в 2014 году лоббировал интересы китайской компании на модернизацию ТЭЦ.

Во время рассмотрения депутатской комиссии о лишении неприкосновенности Алмазбека Атамбаева выяснилось, что против него дал показания и экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

9 Вор должен сидеть в тюрьме

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Одним из самых веских обвинений депутатской комиссии является незаконное освобождение кримавторитета Азиза Батукаева. По мнению депутатов, именно Алмазбек Атамбаев, наряду с другими чиновниками причастен к досрочному выходу на свободу вора в законе в 2013 году.

Дело возобновили в 2019-м, его расследует Следственное управление МВД. Известно, что против экс-президента уже якобы дал показания бывший вице-премьер Шамиль Атаханов. Ранее с таким же обвинением выступил экс-омбудсмен Турсунбек Акун. Следователи проверяют версии обоих свидетелей.