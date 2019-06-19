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Общество

Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на Иссык-Куле

Редакция Kaktus.media провела расследование и выяснила, что экс-президент Алмазбек Атамбаев действительно приобрел участок на Иссык-Куле. Отметим, в одном из пунктов заключения специальной комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента указано, что он незаконно купил землю в селе Чон-Сары-Ой.

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В письме комиссии на имя торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова говорится, что в результате противоправных действий должностных лиц Иссык-Кульского акимиата и Чон-Сары-Ойского айыл окмоту земельный участок 4,6 гектара в селе Чон-Сары-Ой в нарушение установленного земельного законодательства незаконно предоставлен ОсОО «Фрунзе Резорт» для целей, не связанных с государственными или общественными нуждами. В последующем участок был поделен на два, право на один из которых (2,63 га) зарегистрировано за Атамбаевым, право на другой земельный участок (1,98 га) закреплено за ОсОО «Фрунзе Резорт».

Kaktus.media указывает, что «Фрунзе Резорт», будущий пятизвездочный центр отдыха на территории бывшего детского лагеря «Бригантина», до начала 2019 года был аффилирован с владельцем холдинга «Аю» Шаршенбеком Абдыкеримовым.

Редакция обратилась с запросом в ГРС, решив выяснить, действительно ли участок, расположенный по адресу: Иссык-Кульская область, село Чон-Сары-Ой, курортно-рекреационная зона, зарегистрирован на имя экс-президента Кыргызстана.

Как свидетельствует выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, данный участок действительно зарегистрирован на имя Атамбаева Алмазбека Шаршеновича в январе 2018 года на основании договора купли-продажи.

фото Kaktus.media
Фото фото Kaktus.media

По информации ресурса «Чындык», которую перепечатал сайт maalymat.kg,  Алмазбек Атамбаев покупал участок у «Фрунзе Резорт» через руководителя управделами президента Турусбека Коеналиева в январе 2018 года, то есть после того, как он ушел с поста президента. Купил он участок, судя по имеющемуся у сайта документу, за 14,6 миллиона сомов.

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23 октября 2017 года тогдашний премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал постановление правительства о предоставлении земель, расположенных на территории Чон-Сары-Ойского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, во временное (срочное) пользование обществу с ограниченной ответственностью «Фрунзе Резорт».

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.
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