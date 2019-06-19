Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на Иссык-Куле

Редакция Kaktus.media провела расследование и выяснила, что экс-президент Алмазбек Атамбаев действительно приобрел участок на Иссык-Куле. Отметим, в одном из пунктов заключения специальной комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента указано, что он незаконно купил землю в селе Чон-Сары-Ой.

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В письме комиссии на имя торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова говорится, что в результате противоправных действий должностных лиц Иссык-Кульского акимиата и Чон-Сары-Ойского айыл окмоту земельный участок 4,6 гектара в селе Чон-Сары-Ой в нарушение установленного земельного законодательства незаконно предоставлен ОсОО «Фрунзе Резорт» для целей, не связанных с государственными или общественными нуждами. В последующем участок был поделен на два, право на один из которых ( 2,63 га ) зарегистрировано за Атамбаевым, право на другой земельный участок ( 1,98 га ) закреплено за ОсОО «Фрунзе Резорт».

Kaktus.media указывает, что «Фрунзе Резорт», будущий пятизвездочный центр отдыха на территории бывшего детского лагеря «Бригантина», до начала 2019 года был аффилирован с владельцем холдинга «Аю» Шаршенбеком Абдыкеримовым.

Редакция обратилась с запросом в ГРС, решив выяснить, действительно ли участок, расположенный по адресу: Иссык-Кульская область, село Чон-Сары-Ой, курортно-рекреационная зона, зарегистрирован на имя экс-президента Кыргызстана.

Как свидетельствует выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, данный участок действительно зарегистрирован на имя Атамбаева Алмазбека Шаршеновича в январе 2018 года на основании договора купли-продажи.

Фото фото Kaktus.media

По информации ресурса «Чындык», которую перепечатал сайт maalymat.kg, Алмазбек Атамбаев покупал участок у «Фрунзе Резорт» через руководителя управделами президента Турусбека Коеналиева в январе 2018 года, то есть после того, как он ушел с поста президента. Купил он участок, судя по имеющемуся у сайта документу, за 14,6 миллиона сомов.

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23 октября 2017 года тогдашний премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал постановление правительства о предоставлении земель, расположенных на территории Чон-Сары-Ойского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, во временное (срочное) пользование обществу с ограниченной ответственностью «Фрунзе Резорт».

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.