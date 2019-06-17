Батукаева освободили по указанию Атамбаева. Показания Шамиля Атаханова проверят

Сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента депутаты подняли вопрос освобождения вора в законе Азиза Батукаева.

Каныбек Иманалиев поинтересовался у представителей МВД, на какой стадии дело и проверяется ли причастность Алмазбека Атамбаева.

Заместитель начальника Следственной службы МВД Мырзалы Джумабаев ответил, что дело расследуется. Показания экс-вице-премьер-министра КР Шамиля Атаханова о том, что Азиза Батукаева отпустили по указанию Алмазбека Атамбаева, проверяют.

Шамиль Атаханов изъявил желание сотрудничать со следствием, в связи с чем ему изменили меру пресечения. Он находится под домашним арестом.