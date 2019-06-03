Задержание экс-серого кардинала судебной системы. В чем обвиняют Манаса Арабаева

Бывший заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР Манас Арабаев задержан в рамках уголовного дела о земельном споре между гражданами Китая и Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. Читайте по теме В Бишкеке задержан экс-серый кардинал судебной системы Манас Арабаев

Известно, что на Манаса Арабаева дал показания адвокат одного из задержанных фигурантов дела.

«Адвокат дал показания о том, что Манас Арабаев якобы дал судье Эльвире Джаркеевой указание вынести решение в пользу граждан Кыргызстана. Дело Манаса Арабаева было выделено в отдельное производство перед тем, как дело экс-депутата парламента Рустама Маманова, бизнесмена Рустама Воинова и судьи Эльвиры Джаркеевой передали в суд. Сами обвиняемые не признают свою вину», — сообщили редакции.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Эльвиры Джаркеевой. Ее обвинили в вынесении незаконного решения в деле о рейдерском захвате земельного участка. Позже фигурантами уголовного дела стали судьи Бишкекского городского и Верховного судов, оставившие в силе решение первой инстанции.