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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (34)

Турсунбек Акун назвал на допросе чиновников, якобы освободивших Азиза Батукаева

В рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева следователи допросили экс-омбудсмена Турсунбека Акуна. Об этом он сообщил 24.kg

По его словам, допрос длился два часа. Бывший главный правозащитник назвал новые фамилии чиновников, причастных к освобождению преступников.

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«Я назвал фамилию Данияра Нарымбаева, который на тот момент руководил аппаратом президента, Бусурманкула Табалдиева, который занимал должность заведующего отделом по обороне и безопасности аппарата президента, и экс-президента Алмазбека Атамбаева. Последний стоял во главе кампании по освобождению вора в законе», — сказал Турсунбек Акун.

Он пояснил, почему назвал именно эти фамилии.

«9 апреля Азиз Батукаев улетел, а 10 апреля ко мне обратился Бусурманкул Табалдиев. Он просил дать интервью, поскольку все остальные чиновники отключили телефоны. Он сказал, что создался информационный вакуум, а журналисты хотят получить информацию. Спустя 15 минут в моем кабинете появились представители СМИ. Это была запланированная акция — из меня сделали мишень для журналистов. Позже депутат Болот Шер просил озвучить информацию, что Бусурманкул Табалдиев мне звонил. Я пришел посоветоваться к Данияру Нарымбаеву, тот просил не указывать нигде это. В итоге меня лишили должности омбудсмена», — пояснил Турсунбек Акун.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.
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