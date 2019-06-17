Модернизация ТЭЦ. ГКНБ выявил причастность Алмазбека Атамбаева к коррупции

Госкомитет национальной безопасности в рамках уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека выделил материалы в отдельное производство в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии заявил заместитель начальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу.

По его словам, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Коррупция».

«На сегодня материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру для организации расследования. Материалы выделены в отдельное производство в связи с тем, что в действиях экс-президента усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей «Коррупция» УК КР», — сказал Сагынбек Самидин уулу.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша намерены лишить статуса неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Сегодня временная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента страны озвучила итоги своей работы. Ее создание инициировал Канат Исаев.