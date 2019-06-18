Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

В заключении специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства говорится о причастности Алмазбека Атамбаева к поставкам угля на ТЭЦ Бишкека. Экс-президент лоббировал интересы компании «Прогресс компани».

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Причастность по этому обвинению подтверждается показаниями бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.

Комиссия пришла к выводу о наличии оснований подозревать Алмазбека Атамбаева в совершении особо тяжких преступлений, подлежащих проверке правоохранительными органами.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.