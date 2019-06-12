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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (73)

Освобождение Азиза Батукаева. Динара Сагинбаева вышла на работу

Обвиняемая в незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева вышла на работу. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Динара Сагинбаева продолжает руководить Национальным госпиталем, несмотря на то, что ей предъявлено обвинение, связанное с ее профессиональной деятельностью.

В Министерстве здравоохранения подтвердили эту информацию. По данным ведомства, Динара Сагинбаева вышла на работу 8 июня.

«Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Динаре Сагинбаевой необходимо находиться дома с 22.00 до 06.00. В остальное время ей разрешается передвигаться по городу. Следственные органы не давали поручения об отстранении ее от занимаемой должности. Кроме того, есть понятие презумпции невиновности, поэтому она продолжает работать», — прокомментировали в Минздраве.

Напомним, что Динару Сагинбаеву задержали, а затем отпустили под домашний арест в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Расследование дела возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.
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Освобождение Азиза Батукаева. Задержана экс-министр здравоохранения
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