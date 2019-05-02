Лидера Партии зеленых Эркина Булекбаева оштрафовали на 3 тысячи сомов за митинг против добычи урана. Об этом он сообщил 24.kg.
«Суд изначально не имел права нам запрещать проводить митинг. Мы направили в мэрию уведомление заранее, и наше собрание носило исключительно мирный характер», — сказал Эркин Булекбаев.
Отметим, его задержали сразу после акции протеста и доставили в милицию.
Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта.
Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки.
Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.