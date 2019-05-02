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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (115)

Эркина Булекбаева оштрафовали на 3 тысячи сомов за митинг против добычи урана

Лидера Партии зеленых Эркина Булекбаева оштрафовали на 3 тысячи сомов за митинг против добычи урана. Об этом он сообщил 24.kg.

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По его словам, он не согласен с решением Первомайского РУВД и будет обжаловать его в суде. Платить деньги лидер «зеленых» не намерен, поскольку считает, что его, согласно Кодексу о проступках, оштрафовали незаконно.

«Суд изначально не имел права нам запрещать проводить митинг. Мы направили в мэрию уведомление заранее, и наше собрание носило исключительно мирный характер», — сказал Эркин Булекбаев.

Отметим, его задержали сразу после акции протеста и доставили в милицию.

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Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки.

Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.
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