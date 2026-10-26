Зима близко, а газа нет. Жильцы дома в Бишкеке просят помощи у мэрии

Жители многоквартирного дома № 91 на улице Айни в Бишкеке опасаются остаться без отопления предстоящей зимой. По их словам, уже более 5 лет застройщик ОсОО «Ордо Констракшн Групп» обещает подключить здание к газоснабжению, однако проблема до сих пор не решена. С жалобой жильцы обратились в редакцию 24.kg.

Как рассказали горожане, дом официально сдан в эксплуатацию, хотя предусмотренное проектом газовое отопление так и не подключено. При этом ситуация осложняется регулярными отключениями электроэнергии, которые, по утверждению жильцов, происходят 2–3 раза в неделю.

Кроме того, жители жалуются, что застройщик не урегулировал вопрос применения тарифов для населения на электроэнергию и водоснабжение. По их словам, соответствующие обращения в обслуживающие организации должны быть оформлены застройщиком, однако вопрос годами остается открытым.

«Уже более 5 лет нам обещают подключить газ. Каждый раз говорят, что вопрос вот-вот решится, но ничего не меняется. Впереди зима, свет постоянно отключают, и мы рискуем остаться без отопления. На застройщика надежды уже нет», — сообщили жильцы.

Они просят мэрию Бишкека вмешаться в ситуацию и оказать содействие в подключении дома к газовым сетям.

Редакция 24.kg обратилась за разъяснениями в ОсОО «Ордо Констракшн Групп».

В компании подтвердили наличие проблемы, объяснив многолетнюю задержку техническими сложностями.

Как следует из официального ответа застройщика, первоначальные технические условия на подключение дома были выданы «Бишкекгазом» 28 апреля 2022 года, однако срок их действия истек.

16 сентября 2026 года компания повторно получила технические условия. Выяснилось, что предусмотренная точка подключения расположена на противоположной стороне улицы Айни. Для прокладки газопровода потребовалось бы вскрывать недавно заасфальтированную дорогу, получать дополнительные разрешения и проводить земляные работы.

После обращения застройщика 12 октября 2026 года «Бишкекгаз» согласовал изменение точки подключения. Теперь присоединение предусмотрено к существующему подземному газопроводу на улице Леваневского.

В настоящее время, по информации компании, ведется работа по внесению изменений в проектную документацию и получению обновленной топографической съемки.

В «Ордо Констракшн Групп» рассчитывают получить необходимые документы в течение ближайших двух недель, после чего подрядная организация должна приступить к подключению дома к газоснабжению.

Однако конкретную дату подачи газа в квартиры застройщик не назвал.

Таким образом, несмотря на очередные обещания компании и наличие обновленных технических условий, жители дома по-прежнему не знают, будет ли у них отопление с наступлением холодов.

Жильцы надеются, что городские власти возьмут ситуацию под контроль и помогут решить проблему до наступления зимы.