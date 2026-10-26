USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Зима близко, а газа нет. Жильцы дома в Бишкеке просят помощи у мэрии

13:50, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Жители многоквартирного дома № 91 на улице Айни в Бишкеке опасаются остаться без отопления предстоящей зимой. По их словам, уже более 5 лет застройщик ОсОО «Ордо Констракшн Групп» обещает подключить здание к газоснабжению, однако проблема до сих пор не решена. С жалобой жильцы обратились в редакцию 24.kg.

WhatsApp Image 2026-10-26 at 10.13.59.jpeg

Как рассказали горожане, дом официально сдан в эксплуатацию, хотя предусмотренное проектом газовое отопление так и не подключено. При этом ситуация осложняется регулярными отключениями электроэнергии, которые, по утверждению жильцов, происходят 2–3 раза в неделю.

Кроме того, жители жалуются, что застройщик не урегулировал вопрос применения тарифов для населения на электроэнергию и водоснабжение. По их словам, соответствующие обращения в обслуживающие организации должны быть оформлены застройщиком, однако вопрос годами остается открытым.

«Уже более 5 лет нам обещают подключить газ. Каждый раз говорят, что вопрос вот-вот решится, но ничего не меняется. Впереди зима, свет постоянно отключают, и мы рискуем остаться без отопления. На застройщика надежды уже нет», — сообщили жильцы.

Они просят мэрию Бишкека вмешаться в ситуацию и оказать содействие в подключении дома к газовым сетям.

Редакция 24.kg обратилась за разъяснениями в ОсОО «Ордо Констракшн Групп».

В компании подтвердили наличие проблемы, объяснив многолетнюю задержку техническими сложностями.

Как следует из официального ответа застройщика, первоначальные технические условия на подключение дома были выданы «Бишкекгазом» 28 апреля 2022 года, однако срок их действия истек.

16 сентября 2026 года компания повторно получила технические условия. Выяснилось, что предусмотренная точка подключения расположена на противоположной стороне улицы Айни. Для прокладки газопровода потребовалось бы вскрывать недавно заасфальтированную дорогу, получать дополнительные разрешения и проводить земляные работы.

После обращения застройщика 12 октября 2026 года «Бишкекгаз» согласовал изменение точки подключения. Теперь присоединение предусмотрено к существующему подземному газопроводу на улице Леваневского.

В настоящее время, по информации компании, ведется работа по внесению изменений в проектную документацию и получению обновленной топографической съемки.

В «Ордо Констракшн Групп» рассчитывают получить необходимые документы в течение ближайших двух недель, после чего подрядная организация должна приступить к подключению дома к газоснабжению.

Однако конкретную дату подачи газа в квартиры застройщик не назвал.

Таким образом, несмотря на очередные обещания компании и наличие обновленных технических условий, жители дома по-прежнему не знают, будет ли у них отопление с наступлением холодов.

Жильцы надеются, что городские власти возьмут ситуацию под контроль и помогут решить проблему до наступления зимы.

Материалы по теме

Мэр Бишкека рассказал, как будут запускать отопление в городе

Отопительный сезон в Бишкеке начнется с 28 октября

Когда дадут отопление? Бишкекчане жалуются на холод в квартирах

В Бишкеке очистили участок Восточного БЧК от мусора и камыша

Абдыжапаркул Жанболотов назначен и. о. главы департамента транспорта Бишкека

В Бишкеке 16 малообеспеченным семьям выделили по 150 тысяч сомов

«Деньги взяли, работать не дали». Президенту пожаловались на мэрию Бишкека

Тепловые сети в Бишкеке изношены на 68,6 процента

В дома жителей Нарына начали подавать тепло

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

Задержали по делу о коррупции, а через 12 дней отпустили. Авазов вышел из СИЗО

 

Дело Эду и Пито. Экс-сотрудники ГКНБ останутся в СИЗО

 

Загрязнение воздуха. В Кара-Балте приостановили работу печей завода «Азия Сталь»

 

Экс-главу Минздрава Каныбека Досмамбетова перевели под домашний арест

 

В Кыргызстан из России ввезли наркотики на 4,5 миллиона сомов

 

Президент взял на личный контроль расследование смерти Кубанычбека Капалова

 

Общество

Останки одного из основателей КР могут находиться на кладбище «Ала-Арча»

 

Кыялбек Тойчиев назначен директором телеканала «НТРК Ош»

 

Зима близко, а газа нет. Жильцы дома в Бишкеке просят помощи у мэрии

 

Дорогу Ош — Кара-Суу сделают четырехполосной

 

Мэр Бишкека рассказал, как будут запускать отопление в городе

 

Кыргызстан стал членом Международного союза водно-моторного спорта UIM

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Власть

В КР средняя стоимость операции по трансплантации печени составляет $17 тысяч

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Садыр Жапаров рассказал, когда в Кыргызстане отменят лимиты на свет

 

В Кыргызстане количество легковых автомобилей выросло до 1,4 миллиона

 

Государство планирует за пять лет вернуть владельцу «Мадины» вложенные средства

 

Всего три месяца на добычу. Золотодобытчик обратился к президенту

 

Ситуация вокруг Украины

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18