В двух группах третьего дивизиона Лиги наций УЕФА состоялись поединки шестого тура. Лидеры четверки С3 футболисты из Словакии завершили турнир в Астане, сыграв вничью с командой Казахстана — 2:2.

На 29-й минуте счет открыл Ислам Чесноков (после передачи Галымжана Кенжебека). На 56-й минуте Роберт Боженик сравнял счет, выиграв верховую борьбу. На 65-й минуте хозяева поля снова вышли вперед — отличился Ян Вороговский.

В компенсированное время Адриан Капралик забил второй гол Словакии и установил окончательный счет — 2:2.

Словакия заняла первое место в группе, набрав 12 очков и напрямую выходит в лигу B. Сборная Казахстана финишировала последней (четвертое место), набрав всего 3 очка.

У казахстанцев, увы, ни одной победы при двух ничьих и четырех поражениях.

Второе место заняли футболисты Фарерских островов, которые одолели у себя дома сборную Молдовы — 1:0.

Итоговое положение: Словакия — 12 очков, Фарерские острова — 8, Молдова — 7, Казахстан — 3.

Напомним, в Лиге наций УЕФА определились семь из восьми участников четвертьфинальной стадии.

В заключительном туре игр в группе А2 сборная Германии со счетом 5:0 разгромила в Берлине команду Нидерландов, которая в предыдущем туре выиграла у греков 7:0.

Ранее в четвертьфинал пробились сборные Англии, Испании, Франции, Бельгии и Португалии.