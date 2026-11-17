Лига наций УЕФА. Словакия и Казахстан сыграли вничью в Астане
В двух группах третьего дивизиона Лиги наций УЕФА состоялись поединки шестого тура. Лидеры четверки С3 футболисты из Словакии завершили турнир в Астане, сыграв вничью с командой Казахстана — 2:2.
На 29-й минуте счет открыл Ислам Чесноков (после передачи Галымжана Кенжебека). На 56-й минуте Роберт Боженик сравнял счет, выиграв верховую борьбу. На 65-й минуте хозяева поля снова вышли вперед — отличился Ян Вороговский.
В компенсированное время Адриан Капралик забил второй гол Словакии и установил окончательный счет — 2:2.
Словакия заняла первое место в группе, набрав 12 очков и напрямую выходит в лигу B. Сборная Казахстана финишировала последней (четвертое место), набрав всего 3 очка.
У казахстанцев, увы, ни одной победы при двух ничьих и четырех поражениях.
Второе место заняли футболисты Фарерских островов, которые одолели у себя дома сборную Молдовы — 1:0.
Итоговое положение: Словакия — 12 очков, Фарерские острова — 8, Молдова — 7, Казахстан — 3.
Напомним, в Лиге наций УЕФА определились семь из восьми участников четвертьфинальной стадии.
В заключительном туре игр в группе А2 сборная Германии со счетом 5:0 разгромила в Берлине команду Нидерландов, которая в предыдущем туре выиграла у греков 7:0.
Ранее в четвертьфинал пробились сборные Англии, Испании, Франции, Бельгии и Португалии.