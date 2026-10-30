Женская сборная Кыргызстана по борьбе вернулась с чемпионата мира

Женская сборная Кыргызстана по борьбе вернулась на родину после выступления на чемпионате мира в Астане.

Спортсменок 30 октября встретили в международном аэропорту «Манас», рассказали в Государственном агентстве физической культуры и спорта.

Встречать команду приехали директор Дирекции олимпийских видов спорта Мелис Тобокелов, сотрудники Государственного агентства физической культуры и спорта, а также родственники спортсменок.

Кыргызстан на соревнованиях представляли четыре борца: Гулнур Таштанбекова (до 65 килограммов), Мээрим Жуманазарова (до 68 килограммов), Нурзат Нуртаева (до 72 килограммов) и Айпери Медет кызы (до 76 килограммов).

По итогам чемпионата Мээрим Жуманазарова завоевала серебряную медаль.

Соревнования проходят с 24 октября по 1 ноября в Астане (Казахстан).